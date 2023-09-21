Чт, 21.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Закрытие тойлаского детсада заставляет вокаский работать по полной

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Facebook
Comments
Для приема новых детей пришлось отремонтировать помещения двух групп и оба теперь готовы, сказала директор вокаского детсада "Naksitrallid" Юлие Лаур.
Для приема новых детей пришлось отремонтировать помещения двух групп и оба теперь готовы, сказала директор вокаского детсада "Naksitrallid" Юлие Лаур. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В пустовавшем прежде наполовину вокаском детсаду "Naksitrallid" теперь остались лишь единичные свободные места - количество детей увеличилось тут нынче осенью до ста.

В расположенном в поселке Вока муниципальном детском саду "Naksitrallid" в прошлом учебном году из-за сокращения количество детей и незаполненности групп остались работать вместо пяти групп четыре. Однако с нынешней осени тут открыты шесть групп, то есть детсад опять работает на полную мощность - его здание было построено 47 лет назад именно для шести групп.

Повод для открытия двух новых групп дало закрытие тойлаского детсада "Naerumeri". Тойлаское волостное собрание решило досрочно расторгнуть договор об оказании детсадовской услуги с содержавшим тойлаский детсад "Naerumeri" ТОО "Foronteс" с 31 октября. Обосновав это тем, что для волости это обременительно и в муниципальном детском саду найдется достаточно мест. 

Facebook
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх