Закрытие тойлаского детсада заставляет вокаский работать по полной

В расположенном в поселке Вока муниципальном детском саду "Naksitrallid" в прошлом учебном году из-за сокращения количество детей и незаполненности групп остались работать вместо пяти групп четыре. Однако с нынешней осени тут открыты шесть групп, то есть детсад опять работает на полную мощность - его здание было построено 47 лет назад именно для шести групп.