И ВСЕ-ТАКИ РЕКОРД! ⟩ Бегунья Аэт Кийсла, преодолевшая за шесть дней более 540 километров, установила рекорд Эстонии

В среду в 13.00 на соревновании, проходившем на почти 900-метровом круге вдоль озера Балатон, Кийсла превзошла предыдущий рекорд Кадри Пооритс в 537,52 километра, менее чем за час до окончания 144-часового забега. По имеющейся информации, кроме Кийсла и Пооритс, никто из эстонцев не участвовал в таком тяжелейшем соревновании. Дистанция, которую преодолела Кийсла, сравнима с расстоянием от ее родного города Силламяэ до Пярну и обратно.

Если в первые дни соревнования, проходившего преимущественно при 27-28 градусной жаре и высокой влажности, Кийсла делала четырех-пятичасовые перерывы на сон, то в последние дни перерывы ограничивались всего одним-двумя часами.

"Дождь прошел, и сразу наступила резкая жара, которая в сочетании с накопившейся усталостью для меня невыносима, - написала Кийсла во вторник в социальных сетях. - Не могу не поражаться тем, кто бежит в такой ситуации. Фантастические люди. Могу гордиться собой, что не сразу ушла в зону комфорта, а все же бежала. Быстро размякла. Пальцы ног горят, едва плетусь по трассе. Два круга без чипа - и спать! Я проспала максимум час. Теперь иду и надеюсь вечером-ночью снова обрести вчерашний приятный ритм. Завтрашний день будет непредсказуемым и неповторимым", - записала она за день до счастливого финиша.

Кийсла участвовала в шестидневном забеге в Венгрии уже в третий раз. В прошлом году ей не хватило до рекорда Эстонии менее 23 километров. Перед поездкой в Венгрию Кийсла сказала, что два предыдущих раза, когда она участвовала в тех же соревнованиях, стали хорошей школой, чтобы научиться преодолевать подобные испытания самым разумным способом. И на этот раз в плане расстояния и времени она достигла своей цели с аптекарской точностью.

Победитель соревнования венгр Беда Сабольч за шесть дней преодолел более 803 километров. Не намного отстала от него лучшая среди женщин венгерка Виктория Браун, ее результат составил более 747 километров. Аэт Кийсла заняла 33-е место среди 60 участников, и только девять женщин смогли показать лучший результат. В возрастном классе N45 она заняла третье место.