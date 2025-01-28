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На мемориале Транстока кубков было в два с лишним раза больше, чем участников

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На старт соревнований памяти Александера Транстока вышли десять участников.
На старт соревнований памяти Александера Транстока вышли десять участников. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Всего в памятном соревновании, организованном в воскресенье в честь 100-летия со дня рождения Александера Транстока, выдающегося спортсмена своего времени и спортивного деятеля Ида-Вирумаа, приняли участие десять спортсменов разных возрастных классов. Для церемонии награждения в Ахтмеском спортхолле на столе стояли наготове 26 кубков.

В программе соревнований памяти Транстока, в середине прошлого века входившего в число лучших в Эстонии по десятиборью, значились спринт на 50 м, прыжки в длину, толкание ядра и женский забег на 600 м и мужской забег на 1000 м.

На столе для награждения было подготовлено 26 кубков.
На столе для награждения было подготовлено 26 кубков. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik
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