Новый совет Нарвской больницы планирует дать оценку прошлому руководству

- Нет ли планов пересмотреть состав руководства больницы? Думаю, что мы в составе нового совета будем обсуждать этот вопрос. Важно, чтобы компетенция правления не вызывала никаких сомнений. Мы должны быть уверенными, что учреждением руководит компетентное во всех вопросах правление. В том числе это вопросы финансовой дисциплины и вопросы управления персоналом, - сказал Вадим Орлов в интервью rus.err.

- В первую очередь очень важно добиться того, чтобы в больнице была очень четкая финансовая дисциплина. Чтобы не возникало подозрений в том, что планируемые покупки или затраты могут быть сделаны в нарушение Закона о госпоставках или же с нарушением внутренних правил больницы. Нарвской больнице предстоят существенные инвестиции, финансируемые государством, - охарактеризовал Орлов свои ближайшие планы по работе в совете.

Летом Нарвская горуправа по инициативе Катри Райк вывела из совета Нарвской больницы депутатов Вадима Орлова и Наталию Умарову, которые ранее обвинили руководство медицинского учреждения в перерасходе бюджетных средств.

Они также требовали отставки руководителя больницы Аго Кыргвеэ.

16 сентября депутаты из новой правящей фракции Narva сняли Катри Райк с должности мэра Нарвы, а 20 сентября исполняющая обязанности градоначальника Елена Голубева утвердила изменения в советах муниципальных учреждений.

Катри Райк и ее сторонника, оппозиционного депутата Нарвского горсобрания Антона Праткунаса отозвали из совета Нарвской больницы.