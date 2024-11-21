В совете по качеству Нарвской больницы думают о внедрении в работу искусственного интеллекта

В Нарвской больнице рассказали, что их созданный этой осенью Совет по качеству лечения сосредоточится на повышении качества медицинских услуг и улучшении безопасности пациентов, опираясь на местные знания и лучшие признанные за рубежом практики. За пример берутся "Mayo Clinic" в Лондоне, Клиника Тартуского университета и Северо-Эстонская региональная больница Эстонии.

- Следуя примеру ведущих мировых больниц, которые применяют научно обоснованные и ориентированные на пациента модели, мы хотим предлагать в Нарве услуги высокого уровня и безопасности. Наша цель - укрепить сотрудничество между клиническими подразделениями и внедрять инновации, которые сделают лечение и уход более эффективными и удобными для пациентов, - прокомментировала председатель нового совета Вероника Ильина, заведующая в Нарвской больнице клиникой внутренних болезней.

Нарвская больница подчеркивает, что создание такого совета - это логичный шаг в развитии учреждения. Основная роль заключается в скоординированной командной работе и стандартизации клинических процессов. Лечение станет ориентированным на пациента, качественным и оптимальным. Важно также интегрировать международный опыт.

Кроме председателя совета, в его состав входят еще семь руководителей клинических подразделений, главный врач, главная сестра, руководитель опыта пациента и руководитель по качеству сестринства. Совет по качеству разрабатывает предложения для планов развития и деятельности больницы, решает ключевые проблемы, изучает возможности инноваций и привлечения экспертов.

- Наша сила - это компетентные и высококвалифицированные сотрудники, а созданный совет - это не только инструмент для улучшения процессов и систем, но и основа для формирования такой рабочей культуры, в которой каждый руководитель или сотрудник чувствует, что в достижении результата его вклад имеет значение, - комментирует член правления Нарвской больницы Юллар Ланно. - Интегрированное и ориентированное на пациента лечение - это наша основная цель, которую мы достигнем благодаря преданной и сплоченной команде. Также важно постепенно внедрять искусственный интеллект в рабочие процессы и вовлекать пациентов в цифровой мир медицины. Мы только начинаем этот путь, и надеемся, что с развитием навыков наших специалистов сможем выйти на новый уровень.