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На улицах Нарвы замечены военные люди с оружием

Северное побережье
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Жителей города просят не волноваться даже если они услышат звуки выстрелов
Жителей города просят не волноваться даже если они услышат звуки выстрелов Фото: Kirill Smirnov / Põhjarannik

На улицах трех городов Ида-Вирумаа в эти дни можно увидеть вооруженных резервистов Сил обороны. 

С 19 по 21 сентября в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ приходят республиканские учения резервистов под названием "Ussisõnad".

Как ранее сказал "Северному побережью" командир Алутагузеской дружины "Кайтселйта" Эркки Карукс, целью учений является повышение готовности и отработка базовых знаний резервистов. 

По его словам, сражения устраивать не будут. "В здешнем регионе мы воевать не будем. Отработаем выполнение различных боевых задач и поддержим полицию в ее деятельности", - добавил он.

"Кайтселийт" уже предупредил самоуправления и попросил жителей отнестись с пониманием, ведь в ходе учений используются также имитационные средства, как, например, холостые боеприпасы.

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Нарва
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