На улицах Нарвы замечены военные люди с оружием

С 19 по 21 сентября в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ приходят республиканские учения резервистов под названием "Ussisõnad".

Как ранее сказал "Северному побережью" командир Алутагузеской дружины "Кайтселйта" Эркки Карукс, целью учений является повышение готовности и отработка базовых знаний резервистов.

По его словам, сражения устраивать не будут. "В здешнем регионе мы воевать не будем. Отработаем выполнение различных боевых задач и поддержим полицию в ее деятельности", - добавил он.