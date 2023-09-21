Жители Эстонии все чаще сталкиваются с мошенничеством

По данным проведенного по заказу Luminor опроса, 79% жителей Эстонии считают, что за последний год число случаев финансового мошенничества увеличилось. Возрастная группа, наиболее пострадавшая от роста числа финансовых мошенничеств за последний год - от 30 до 39 лет.
- Хотя некоторое увеличение числа мошенничеств вполне объяснимо, результаты опроса показывают, что почти половина жителей Эстонии ощущает заметный рост числа финансовых мошенничеств. Эта статистика заставляет задуматься и свидетельствует о том, что мошенники стремительно расширяют сферу своего влияния и никто не остается в стороне от их негативного воздействия, - сказал специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк.
Заметный рост числа финансовых мошенничеств в несколько большей степени ощущается женщинами (50%), чем мужчинами (43%). Мы по-прежнему видим большое количество попыток мошенничества на русском или английском языках, причем русские в среднем воспринимают этот рост выше среднего.
По сравнению с Латвией и Литвой Эстония является страной, где риск мошенничества воспринимается как наиболее высокий. Если в Эстонии увеличение числа финансовых мошенничеств за год ощутили 79% респондентов, то в Латвии - 61%, а в Литве - 64%.
- Частоту мошенничества считают неизменной 18% респондентов в Эстонии и более четверти респондентов в Латвии и Литве. Нет оснований надеяться, что в ближайшее время частота мошенничеств уменьшится, - добавил Кийк.
Опрос был проведен в августе и сентябре этого года в Эстонии, Латвии и Литве компанией Norstat. В опросе приняли участие по 1000 человек в возрасте 18-74 лет в каждой из стран Балтии.