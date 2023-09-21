СТАТИСТИКА ⟩ Жители Эстонии работают в среднем меньше, чем латыши и литовцы

Согласно опубликованным в среду данным "Eurostat" о количестве рабочих часов в неделю в странах Европы, жители Эстонии работают чуть больше, чем средний европеец, но заметно меньше, чем жители других стран Балтии.
По данным за 2022 год, средняя рабочая неделя людей в возрасте 20–64 лет в Европейском союзе составила 37,5 часов.
В Эстонии рабочая неделя составляла 38 часов, в Латвии - 39, в Литве - 39,2.
Самая короткая рабочая неделя (33,2 часа) - в Нидерландах, за ней следовали Германия (35,3 часа) и Дания (35,4 часа).
Самая длинная рабочая неделя была зафиксирована в Греции (41 час) и Польше (40,4 часа).