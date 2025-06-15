Ребенок не видит разницы, и летом опасность отравления появляется, когда внимание взрослых отвлечено

"Ребенок не может отличить вкусную конфету от опасного для жизни лекарства, а прохладительный напиток от едкого химиката", - объясняет Одер. Поскольку малыши без разбора тянут в рот все, что попадется им под руку, то причиной серьезного отравления могут стать для них и оброненная никотиновая подушечка, случайно упавшая таблетка или дезинфицирующее средство для рук и средство от комаров, оставленные на краю полки.

Для того чтобы предотвратить несчастный случай, недостаточно просто убрать опасные предметы и вещества из поля зрения детей. "Они учатся у своих родителей открывать защитные крышки и часто у них это получается", - напоминает Одер. "Чтобы предотвратить несчастные случаи, стоит уделить время и договориться всей компанией о том, как правильно хранить опасные вещества, обеспечивая безопасность детей. Безопасность детей должна быть общей ответственностью всех взрослых в компании", - подчеркнула Одер.

Лекарства собирайте для ребенка вместе с инструкциями

Когда вы собираете ребенка в поездку в гости, в сельскую местность в гости к бабушке и дедушке, или в летний лагерь, к его личными лекарствами необходимо приложить и точные инструкции по их приему. Важно, чтобы лекарства каждого ребенка хранились отдельно и были четко промаркированы. "Например, медсестры, работающие на инфолинии по отравлениям помогли раскрыть случай, когда бабушка случайно дала своей внучке ее собственное лекарство, потому что эти таблетки выглядели одинаково и хранились в той же упаковке", - приводит пример Одер. "Такие человеческие, но опасные ошибки можно предотвратить - просмотрите лекарства с ответственным взрослым принимающей стороны, обсудите с ним принципы их безопасного хранения и, если возможно, проведите вместе их прием".

В случае несчастного случая важна быстро и правильно оказанная первая помощь

В случае отравления или подозрения на отравление не ждите появления симптомов, а немедленно позвоните на инфолинию по отравлениям по телефону 16662. Инфолиния предоставляет консультации на эстонском, английском и русском языках круглосуточно.

Чтобы разбавить проглоченное отравляющее вещество, дайте пострадавшему выпить небольшими глотками чистую негазированную воду. Ни в коем случае не вызывайте рвоту у пострадавшего - это может принести больше вреда, чем пользы. Если ядовитое вещество попало на кожу или в глаза, промойте их большим количеством прохладной воды в течение не менее 15 минут.