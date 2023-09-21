В среднем жители Эстонии съедают почти по 80 кг мяса в год

По случаю месячника эстонской еды в сентябре Статистический департамент изучил производство мяса в Эстонии.

Общий объем производства мяса снизился на 3% по сравнению с предыдущим годом, снижение произошло по всем видам мяса. В последнее десятилетие объем производства мяса колебался в большую и меньшую сторону, но за последние 20 лет он увеличился весьма существенно. При этом, например, в 1990 году мяса в Эстонии производили в 2,3 раза больше, чем сегодня.

Импорт мяса и мяса, содержащегося в продуктах, увеличился за год на 5%. Большая часть свежей свинины была импортирована из Германии, Дании и Финляндии. Птица прибыла в Эстонию из Польши, Финляндии и Латвии. Говядину импортировали преимущественно из Латвии, Польши и Литвы, баранину и козлятину - из Новой Зеландии, Нидерландов и Испании.

По данным производства и экспорта-импорта, в 2022 году в Эстонии было съедено 104,2 тыс. тонн мяса, что почти на 3% меньше, чем годом ранее. Больше всего потреблялось свинины - 39,9 кг на человека. Мясо птицы съедалось по 29,3 килограмма на человека, баранины и козлятины - менее одного килограмма на человека. За последние несколько лет потребление говядины снизилось, но на человека в год по-прежнему съедается 8,6 килограмма.