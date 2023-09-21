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Владельцам машин с российскими номерами дали полгода на их перерегистрацию или вывоз

Северное побережье
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Российские номера: нарисовались, не сотрешь.
Российские номера: нарисовались, не сотрешь. Фото: ITAR-TASS

В четверг на правительственной пресс-конференции министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) объявил, что у владельцев транспортных средств с российскими номерами есть полгода, чтобы внести автомобиль в эстонский регистр, либо вывезти его из Эстонии.

Ляэнеметс напомнил, что въезд транспортных средств с российскими номерами запрещен с 13 сентября.

- Однако в отношении автомобилей с российскими номерными знаками, уже находящихся в Эстонии, мы не будем вносить никаких изменений в закон, а будем применять действующие правовые нормы, - сказал Ляэнеметс.

Министр пояснил, что в течение пяти дней жители Эстонии обязаны зарегистрировать ввезенное в Эстонию для собственного пользования транспортное средство в эстонском регистре, а иностранец должен зарегистрировать свой автомобиль в том случае, если пользуется им в Эстонии в течение года.

- Поэтому если у вас ВНЖ или серый паспорт, автомобиль с российским номером уже давно должен быть в регистре Эстонии, - сказал Ляэнеметс.

Он отметил, что теперь все владельцы транспортных средств с российскими номерами должны внести свой автомобиль в эстонский регистр в течение шести месяцев, либо перевезти его в Россию.

При вывозе автомобиля требуется оплатить налог и пошлину.

- Например, в случае с автомобилем стоимостью 20 000 евро таможенная пошлина составит около двух тысяч евро, а налог с оборота - 4 400 евро, - указал Ляэнеметс.

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Эстония
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