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В национальных мужских баскетбольных лигах команд из Ида-Вирумаа в этом году нет

Эрик Гамзеев
, журналист
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В этом году в Йыхвиском спортхолле больше не увидеть матчи мужской национальной лиги по баскетболу, но игры местной народной лиги обещают быть интересными.
В этом году в Йыхвиском спортхолле больше не увидеть матчи мужской национальной лиги по баскетболу, но игры местной народной лиги обещают быть интересными. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В баскетболе, одном из представительных видов спорта Ида-Вирумаа, ни одна из местных команд в начинающемся сезоне не примет участие в национальных мужских лигах. Любителям баскетбола остается лишь следить за играми местной народной лиги, которые обещают быть интересными и равносильными.

Команды Ида-Вирумаа десятилетиями выступали в первой и второй лигах чемпионата Эстонии по баскетболу. Как правило, в один сезон играло несколько команд. В 2012-2014 годах представительная команда "HITO" даже участвовала в лиге мастеров, в то же время "Toila" и "Sillamäe" выступали во второй лиге. Позже, помимо них, в национальных лигах "Narva" и "Iisaku" играли аж двумя командами.

После того как баскетбольная школа Рейнара Халлика в прошлом году из-за разногласий с властями волости Алутагузе переехала из Ида-Вирумаа в Ляэне-Вирумаа, "HITO"/"Karjamaa" осталась единственной ида-вируской командой во второй лиге, успешно начавшей сезон в основном турнире, но позже не сумевшей пробиться в полуфинальную серию. В этом году "HITO"/"Karjamaa" во вторую лигу не регистрировалась.

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