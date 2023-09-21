В национальных мужских баскетбольных лигах команд из Ида-Вирумаа в этом году нет

Команды Ида-Вирумаа десятилетиями выступали в первой и второй лигах чемпионата Эстонии по баскетболу. Как правило, в один сезон играло несколько команд. В 2012-2014 годах представительная команда "HITO" даже участвовала в лиге мастеров, в то же время "Toila" и "Sillamäe" выступали во второй лиге. Позже, помимо них, в национальных лигах "Narva" и "Iisaku" играли аж двумя командами.