В освободившееся здание Силламяэской эстонской основной школы уже начали переезжать некоторые муниципальные структуры городского управления, а также творческие коллективы и общественные организации. Здесь создается досуговый центр.
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БОЛЬШОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ⟩ Бывшая Силламяэская эстонская основная школа превращается в общественный центр досуга
Городское управление Силламяэ 6 сентября утвердило порядок использования бывшего школьного здания по улице Харидузе, 21, поскольку Эстонская основная школа начала новый учебный год уже в государственном статусе, переехав на бульвар Виру, 26. На прежнем месте не хватало учебных площадей из-за возросшего количества желающих учиться в этой школе.