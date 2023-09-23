БОЛЬШОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ⟩ Бывшая Силламяэская эстонская основная школа превращается в общественный центр досуга

Городское управление Силламяэ 6 сентября утвердило порядок использования бывшего школьного здания по улице Харидузе, 21, поскольку Эстонская основная школа начала новый учебный год уже в государственном статусе, переехав на бульвар Виру, 26. На прежнем месте не хватало учебных площадей из-за возросшего количества желающих учиться в этой школе.

Освободившееся здание площадью более 3,5 тысячи квадратных метров было основательно реновировано в 2002 году, и, несмотря на прошедшее время, его можно назвать одним из самых современных в городе. Поэтому городские власти сразу стали искать варианты для его дальнейшего эффективного содержания и решили, что оно будет использоваться в различных направлениях культурной и досуговой деятельности для молодежи, взрослых и пенсионеров.