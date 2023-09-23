Тоомас Койтмяэ: Злостную жажду личной наживы терпеть невозможно и нельзя

К сожалению, до сих пор встречаются примеры самоуправленческих руководителей, которые с вступлением в должность будто заслуживают освобождение от всяческой ответственности. Закон о публичной службе как бы исключает материальную ответственность, и ответственность за суть решений сваливают на коллективную глупость - мол, собрание самоуправления предоставило ведь разрешение на такое использование имущества. Следовательно, все законно!

Приговор окружного суда еще раз напоминает о правилах игры, которые, вероятно, все больше считаются само собой разумеющимися. А также подает сигнал, что ответственность за нарушение таких правил может оказаться уголовной и даже чревата реальной отправкой за решетку. Что же провозгласил окружной суд?

Во-первых, ответственность по существу. Суд объясняет, что волостным имуществом не может распоряжаться на собственное усмотрение никто, будь то член волостного собрания или волостной старейшина. Среди прочего, не исключена возможность, что в некоторых случаях и члены волостного собрания несут и личную ответственность за преступное нецелевое использование государственных денег. Каждый согласится, что совершенно неприемлема такая точка зрения, в соответствии с которой городские и волостные руководители не привлекаются к ответственности за присвоение денег из бюджета только потому, что собрание самоуправления дало на это разрешение.