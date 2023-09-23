На реке Алайыги убрали мешавшую рыбе таммескую запруду

Имеющая длину 29 километров река Алайыги берет истоки в озере Кынну-Пиккъярв и впадает в Чудское озеро. Таммеская запруда располагалась в нижнем течении реки довольно близко к ее устью, что увеличивало ее негативное влияние.

По состоянию на 2022 год запруда была непреодолимой для рыб при любом водотоке, причем разница между верхним и нижним уровнем воды составляла 1,3-1,4 метра, что частично влияло и на деятельность бобров в Алайыги. Вверх по течению расположен значительный участок реки с приточными водоемами и старыми речками.