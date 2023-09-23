ОПРОС ⟩ Какой налог еще помог бы пополнить госказну?

Эгон РАТТАСЕПП, руководитель по продажам:
- Сложный вопрос. С одной стороны, все новые налоги трудны для людей, с другой - государству необходимо найти недостающее. Все хотят лучше жить. Непросто найти что-то нормальное. В данном моменте налог на машину придумали, но абсолютно непонятна его цель, куда пойдут средства. Всегда надо четко объяснять, почему и зачем делается.
Светлана ЛЕБЕДЬ, экономист:
- Не задумывалась об этом, может быть, потому, что недавно живу здесь. Слышу, что много говорят о повышении налогов. Возможно, это неизбежно, но любой новый налог - плохо для людей.
Мильви ЮХКОВ, страховой агент:
- Я - работающий пенсионер, налоги плачу просто за то, что так получается - приходиться работать. Налоговая система немного смешная: пусть пенсионеры платят побольше...
Вячеслав БЫКОВ, пенсионер:
- Что угодно можно обложить налогами: еду, сладкие напитки, искусство... Все равно это всегда плохо.
Николай МЕРЗЛЯКОВ, пенсионер:
- "Чиполлино" читали? Тогда помните, что там был налог на воздух. Если бывали в Италии, возможно, замечали, что часть окон в некоторых старых домах закрыта кирпичом - у них был налог на солнечный свет. При Хрущеве в СССР был налог на яблоки, деревья люди срубали. В хозяйстве два барана - половину шерсти должен сдать государству... Налоги всегда можно придумать.