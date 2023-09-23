ОПРОС ⟩ Какой налог еще помог бы пополнить госказну?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Эгон РАТТАСЕПП, руководитель по продажам: - Сложный вопрос. С одной стороны, все новые налоги трудны для людей, с другой - государству необходимо найти недостающее. Все хотят лучше жить. Непросто найти что-то нормальное. В данном моменте налог на машину придумали, но абсолютно непонятна его цель, куда пойдут средства. Всегда надо четко объяснять, почему и зачем делается.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Светлана ЛЕБЕДЬ, экономист: - Не задумывалась об этом, может быть, потому, что недавно живу здесь. Слышу, что много говорят о повышении налогов. Возможно, это неизбежно, но любой новый налог - плохо для людей.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Мильви ЮХКОВ, страховой агент: - Я - работающий пенсионер, налоги плачу просто за то, что так получается - приходиться работать. Налоговая система немного смешная: пусть пенсионеры платят побольше...

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Вячеслав БЫКОВ, пенсионер: - Что угодно можно обложить налогами: еду, сладкие напитки, искусство... Все равно это всегда плохо.