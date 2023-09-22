В Куремяэ медведь сломал забор и грушу

Северное побережьеНовостиДля подписчиковВ Куремяэ медведь сломал забор и грушуКюлли Крийс, журналист22 сентября 2023, 14:48FacebookComments Когда силы лап для раздвигания досок не хватило, медведь применил зубы и изгрыз некоторые доски в щепки. Фото: Tiina MetsПолакомиться яблоками в саду медведь приходил в Куремяэ и прежде, но раньше вежливо перелезал через забор.Пришедшая в среду утром на садовый участок Тийна Метс обнаружила приличную дыру в окружающем соседский участок деревянном заборе, а чуть позже увидела и грушу со сломанной макушкой.Медведь, кто же еще.FacebookComments Ключевые слова медведьКуремяэТийна Метс Pекомендуем