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В Куремяэ медведь сломал забор и грушу

Кюлли Крийс
, журналист
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Когда силы лап для раздвигания досок не хватило, медведь применил зубы и изгрыз некоторые доски в щепки.
Когда силы лап для раздвигания досок не хватило, медведь применил зубы и изгрыз некоторые доски в щепки. Фото: Tiina Mets

Полакомиться яблоками в саду медведь приходил в Куремяэ и прежде, но раньше вежливо перелезал через забор.

Пришедшая в среду утром на садовый участок Тийна Метс обнаружила приличную дыру в окружающем соседский участок деревянном заборе, а чуть позже увидела и грушу со сломанной макушкой.

Медведь, кто же еще.

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