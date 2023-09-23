Анвар Самост: Во времена Ансипа такой ерунды не было бы

Действительно, наверное, не только журналисты, но и политические оппоненты Ансипа из его долгого премьерского периода были бы не против, если бы главой правительства снова стал человек, который отвечает на вопросы нудно и длинно, но, как правило, по существу и не терпит дилетантизма.

Я пишу эти строки в четверг вечером, через два дня после того, как действующий премьер-министр и председатель Партии реформ Кая Каллас объявила, что в правительстве согласован государственный бюджет на следующий год. К сожалению, ни я, ни кто-либо еще за пределами ядра правительства и узкого круга чиновников Минфина не знают, насколько велики доходы и расходы этого согласованного госбюджета, не говоря уже о деталях. В среду вечером - а теперь сядьте, если вы стоите, и ухватитесь за край стола - даже министр финансов, тоже представитель Партии реформ, Март Вырклаэв не знал этих основных показателей, если верить тому, что он сказал журналисту ERR. Но это правдоподобно.