Наверное, последние десять лет в редакциях всех газет в контексте различных политических тем отпускали шутку, которая в простейшей форме могла бы звучать так: "Вы еще будете скучать по Ансипу". Теперь история - как это всегда бывает - дошла до того, что из шутки исчезла почти вся ирония.
Действительно, наверное, не только журналисты, но и политические оппоненты Ансипа из его долгого премьерского периода были бы не против, если бы главой правительства снова стал человек, который отвечает на вопросы нудно и длинно, но, как правило, по существу и не терпит дилетантизма.
Я пишу эти строки в четверг вечером, через два дня после того, как действующий премьер-министр и председатель Партии реформ Кая Каллас объявила, что в правительстве согласован государственный бюджет на следующий год. К сожалению, ни я, ни кто-либо еще за пределами ядра правительства и узкого круга чиновников Минфина не знают, насколько велики доходы и расходы этого согласованного госбюджета, не говоря уже о деталях. В среду вечером - а теперь сядьте, если вы стоите, и ухватитесь за край стола - даже министр финансов, тоже представитель Партии реформ, Март Вырклаэв не знал этих основных показателей, если верить тому, что он сказал журналисту ERR. Но это правдоподобно.
Вполне правдоподобно в контексте предыдущего рассмотрения госбюджета на 2024 год. Помнится, перед мартовскими выборами в Рийгикогу ни один из кандидатов от Партии реформ не обещал повысить налоги, не говоря уже о повышении сразу подоходного налога, налога с оборота и акцизов. Но сразу после выборов, при составлении коалиционного соглашения, стало ясно, что беспрецедентное повышение налогов состоится, причем так поспешно, что налоговые законы придется проталкивать в Рийгикогу, увязав их с вотум доверия правительству, только что вступившему в должность.
Затем наступил Яанов день, и коалиция смогла пойти в отпуск. Министр финансов Вырклаэв дал каждому члену правительства на лето задание найти возможности для экономии в деятельности своего министерства на общую сумму 50 миллионов евро и к началу августа представить эти предложения. Но вышло иначе. Министры нашли в общей сложности, по разным источникам информации, экономию в размере 23 или 26 миллионов евро, часть из которых приходится на довольно нереалистичные варианты, такие как закрытие консульств Эстонии в США. Точно не знаю, потому что сводная таблица предложений сразу получила гриф секретности.
Затем, опять же в тиши кабинета министр финансов решил ликвидировать стабилизационный резерв. В тот момент показалось, что Партия реформ достигла пика отказа от своих собственных фискальных принципов, которых придерживались десятилетиями.
"Никогда прежде ни одно правительство не составляло бюджет так неумело и без какой-либо очевидной более крупной цели".
Анвар Самост, журналист
Однако начиная с выездного заседания, состоявшегося на мызе Вихула, бюджетный процесс стал превращаться в сплошную трагикомедию. Министр финансов и премьер-министр якобы прибыли туда без какого-либо конкретного предложения, и, по словам присутствовавших, - если не считать вереницы бредовых идей, высказанных, по слухам, в первый вечер, - большую часть работы министра финансов проделал не входящий в правительство Евгений Осиновский, лидер фракции соцдемов в Рийгикогу. Соглашение, которое явно было запланировано на вечер пятницы, достигнуто не было.
После вихулаского фиаско правительство стало в спешке заниматься проектом бюджета. Это самый важный закон года, который необходимо внести в Рийгикогу до конца сентября. Из правительства начали просачиваться сообщения об отказе от структурной сбалансированности, прописанной в базовом законе о бюджете, отсрочке всех сокращений и о включении "пустых строк доходов" в размере сотен миллионов евро в четырехлетнюю бюджетную стратегию на 2025-2027 годы, которая разрабатывается вместе с проектом государственного бюджета, во что опытные журналисты поначалу даже не хотели верить, но что вскоре подтвердилось. Не менее 400 миллионов евро неопределенных и неизвестных доходов и 150 миллионов евро неопределенных и неизвестных расходов. Также было объявлено о "соглашении" с банками, которые пообещали, "идя на встречу" правительству, в скорейшем темпе перевести доходы владельца в Швецию. Господи, помилуй!
Я видел подготовку десятков государственных бюджетов. Никогда еще представители партнеров по коалиции не появлялись перед журналистами без того, чтобы правительство одновременно не разослало бы сообщение, знакомящее с общими показателями бюджета.
Все же это незначительная проблема. Никогда прежде ни одно правительство не составляло бюджет так неумело и без какой-либо очевидной более крупной цели.
Вернемся к Ансипу. Помните, как над ним насмехались за лозунг, обещающий сделать Эстонию одной из пяти богатейших стран Европы? Если бы у нас сейчас были такие цели...