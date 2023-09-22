Поддержка действий правительства упала до рекордно низкого уровня

По данным сентябрьского опроса, проведенного социологической службой Kantar Emor по заказу ERR, совокупная поддержка входящих в правящую коалицию партий в сентябре упала до рекордно низких 43%, а оппозицию поддерживает уже половина потенциальных избирателей.
Популярность оппозиционной EKRE выросла на 3 процентных пункта, составив в сентябре 21% вместо 18% в августе. На 2 процентных пункта - до 13% - увеличилась и поддержка Isamaa, вопреки утверждениям об уже пройденном пике, пишет rus.err.
Таким образом, совокупная поддержка партий парламентской оппозиции в сентябре достигла 50%, а входящие в коалицию партии готовы были поддержать лишь 43% респондентов.
По мнению социолога Айвара Воога, речь идет о реакции населения на непопулярные решения правительства. "Сейчас очень много критики насчет деятельности правительства, именно эта критика влияет на суммарный рейтинг коалиционных партий: как правительство действует с бюджетом или как они планируют бюджет следующего года", - пояснил Воог.
Социал-демократов в сентябре были готовы поддержать 12% респондентов вместо 14% в августе. Самой низкой популярностью не только в коалиции, но и среди всех парламентских партий в сентябре, как и в августе, пользовалась Eesti 200 - 7%.
Однако разразившийся скандал с лидером Партии реформ Каей Каллас на рейтинге возглавляющей правительство политической силы пока отразился слабо. В сентябре реформистов были готовы поддержать 24% респондентов вместо 25% в августе. Тем не менее, по оценке Воога, рейтинг реформистов может упасть позднее.
- Если этот скандал будет продолжаться, и если будут появляться какие-то новые данные и негативные факты, тогда рейтинг реформистов будет снижаться. И если этот спад будет, то он будет сильным. 11 лет назад этот спад составил почти 20 процентных пунктов. Рейтинг реформистов был ниже центристов, социал-демократов и Isamaa (которая тогда носила название IRL), - отметил социолог.
Практически неизменным с августа остался и рейтинг оппозиционной Центристской партии, в которой Михаил Кылварт сменил Юри Ратаса на посту председателя партии. Поддержка центристов снизилась за месяц на один процентный пункт до 16%. Однако Воог отметил, что в профиле избирателя центристов произошли определенные изменения.
- Видно, что поддержка среди эстонцев немного снизилась, а поддержка среди русскоязычного населения чуть выросла, составив 52%. Но если вспомнить, что где-то пять лет назад их рейтинг среди русскоязычного населения составлял почти 80%, то впереди еще длинный путь. Вероятно, какие-то маленькие тренды еще продолжатся, но пока суммарный рейтинг центристов не изменился, - сказал социолог.
Опрос Kantar Emor был проведен по заказу ERR 14-20 сентября среди граждан Эстонии в возрасте 18-84 лет комбинированным методом телефонного опроса (1/3) и онлайн анкетирования (2/3). Размер выборки составил 1491 человек. Его заявленная максимальная погрешность составляет ± 2,2%.