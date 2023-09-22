Поддержка действий правительства упала до рекордно низкого уровня

Популярность оппозиционной EKRE выросла на 3 процентных пункта, составив в сентябре 21% вместо 18% в августе. На 2 процентных пункта - до 13% - увеличилась и поддержка Isamaa, вопреки утверждениям об уже пройденном пике, пишет rus.err.

Таким образом, совокупная поддержка партий парламентской оппозиции в сентябре достигла 50%, а входящие в коалицию партии готовы были поддержать лишь 43% респондентов.

По мнению социолога Айвара Воога, речь идет о реакции населения на непопулярные решения правительства. "Сейчас очень много критики насчет деятельности правительства, именно эта критика влияет на суммарный рейтинг коалиционных партий: как правительство действует с бюджетом или как они планируют бюджет следующего года", - пояснил Воог.

Социал-демократов в сентябре были готовы поддержать 12% респондентов вместо 14% в августе. Самой низкой популярностью не только в коалиции, но и среди всех парламентских партий в сентябре, как и в августе, пользовалась Eesti 200 - 7%.

Однако разразившийся скандал с лидером Партии реформ Каей Каллас на рейтинге возглавляющей правительство политической силы пока отразился слабо. В сентябре реформистов были готовы поддержать 24% респондентов вместо 25% в августе. Тем не менее, по оценке Воога, рейтинг реформистов может упасть позднее.