Полиция просит помощи в поисках 77-летней Галины

Полиция просит помощи людей в выяснении местонахождения 77-летней Галины, которая вчера вечером около 17 часов ушла из дома попечения в поселке Азери волости Виру-Нигула в Ляэне-Вирумаа. Женщина до сих пор не вернулась в дом попечения.