Полиция просит помощи в поисках 77-летней Галины

Полиция просит помощи людей в выяснении местонахождения 77-летней Галины, которая вчера вечером около 17 часов ушла из дома попечения в поселке Азери волости Виру-Нигула в Ляэне-Вирумаа. Женщина до сих пор не вернулась в дом попечения.
Галина была одета в красный свитер, в руках у нее был белый пакет, на ногах домашние тапочки. У Галины короткие седые волосы.
Полиция проверила окрестности дома попечения и связанные с местоположением телефона места, но до сих пор не нашла женщину.
Всех, кто видел Галину, полиция просит сообщить об этом, позвонив по номеру 112.