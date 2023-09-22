Суд не удовлетворил иски противников коронавирусных ограничений

Об этом сообщило агенство rus.err со ссылкой на представлявшее правительство адвокатское бюро Ellex Raidla.

Поданные жалобы касались требования носить маски, предъявления коронавирусных сертификатов, правила 2+2 и требования самоизоляции. Кроме того, податели жалобы требовали возмещения ущерба.

Заявители утверждали, что им препятствовали заниматься хобби, получать образование, ходить на работу, наслаждаться культурой, заниматься спортом, получать доход, пользоваться медицинской помощью и так далее. Ни один из этих доводов не был признан судами настолько важным, чтобы перевесить общественные интересы и защиту жизни и здоровья других членов общества.

Суды пришли к выводу, что коронавирусные ограничения на момент их введения были правомерными, эффективными и необходимыми для предотвращения распространения COVID-19, а также для защиты жизни и здоровья людей и функционирования государства.