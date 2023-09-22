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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина побил своего бывшего работодателя

Северное побережье
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

21 сентября в полицию сообщили, что в многоквартирном доме по улице Торуйыэ в Кохтла-Ярве в ходе конфликта пострадал 58-летний мужчина.

Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.

Напал на бывшего работодателя

20 сентября на улице Пуувилла в Нарве 40-летний мужчина побил своего бывшего работодателя. Обстоятельства случая насилия полиция установит в рамках уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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