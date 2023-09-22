СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина побил своего бывшего работодателя

21 сентября в полицию сообщили, что в многоквартирном доме по улице Торуйыэ в Кохтла-Ярве в ходе конфликта пострадал 58-летний мужчина.
Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.
Напал на бывшего работодателя
20 сентября на улице Пуувилла в Нарве 40-летний мужчина побил своего бывшего работодателя. Обстоятельства случая насилия полиция установит в рамках уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.