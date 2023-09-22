Минимальная предпочтительная зарплата в Эстонии составила 2261 евро

Опрос показал, что 37% сотрудников довольны своей базовой зарплатой и ровно столько же людей недовольны своей базовой зарплатой. По сравнению с 2021 годом доля довольных сотрудников снизилась и выросла доля недовольных, но по сравнению с 2022 годом удовлетворенность заработной платой не изменилась.

Однако суммы базовой зарплаты, которые устраивают, заметно выросли. Сотрудники, полностью удовлетворенные своей основной зарплатой, заработали в среднем 2661 евро, а скорее удовлетворенные сотрудники заработали 2261 евро, или более чем на 16% больше, чем в прошлом году.

Сотрудники, которые совсем не были удовлетворены своей базовой зарплатой, получали среднюю брутто-зарплату в размере 1289 евро (1199 евро в прошлом году).

- Удовлетворенность заработной платой зависит как от размера заработной платы, так и от способности справляться с ней, а также от того, считает ли работник свою заработную плату справедливой, конкурентоспособной и мотивирующей, - пояснила руководитель Информационного агентства по зарплатам Кадри Зеедер.

По словам Кадри Сеедри, от работы также зависит, с какой зарплатой вы сможете справиться и которой будете довольны.

- Например, неквалифицированные рабочие и работники сферы обслуживания клиентов довольствуются брутто-зарплатой чуть более 1200 евро, а специалисты высшего уровня довольствуются почти 2600 евро, - добавила она.

Опрос также показывает, что, по мнению 53% сотрудников, их зарплата не зависит от их трудового вклада. Это также влияет на удовлетворенность сотрудников заработной платой.

Работники, недовольные своей зарплатой, также активнее присматриваются к рынку труда, и конкурирующим работодателям их легче переманить.

- При этом удовлетворенность зарплатой не всегда означает, что работник совершенно не заинтересован в смене места работы - результаты опроса показывают, что каждый пятый работник, удовлетворенный своей зарплатой, часто задумывался о смене места работы, - сказала Грета Адлер, руководитель отдела подбора персонала cvkeskus.ee.