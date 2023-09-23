СПАСАТЕЛИ ⟩ Помогли заблудившимся грибникам

Люди были в лесу вдвоем, и аккумулятор их телефонов был заряжен. Спасатели обнаружили людей с помощью дрона в 3,5 км от места нахождения спасателей. Заблудившимся указывали направление с помощью прожектора, установленного в корзине пожарной лестницы, но людей пришлось выводить из леса спасателям, так как один человек повредил ногу.