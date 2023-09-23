СПАСАТЕЛИ ⟩ Помогли заблудившимся грибникам

Вечером 21 сентября позвонили в центр тревоги и сообщили, что в деревне Метскюла волости Алутагузе заблудились грибники.
Люди были в лесу вдвоем, и аккумулятор их телефонов был заряжен. Спасатели обнаружили людей с помощью дрона в 3,5 км от места нахождения спасателей. Заблудившимся указывали направление с помощью прожектора, установленного в корзине пожарной лестницы, но людей пришлось выводить из леса спасателям, так как один человек повредил ногу.
Незадолго до этого происшествия к спасателям обратились за помощью в деревне Калина волости Алутагузе. По словам позвонившей, ее супруг заблудился в лесу. Телефон грибника был включен и аккумулятор заряжен. Спасатели нашли заблудившегося человека в лесу и вывели его на дорогу, где его встретила жена.