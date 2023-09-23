ГАЛЕРЕЯ ⟩ Кивиылиские спасатели получили дом мечты

Вышеупомянутая башня расположена во дворе новехонького общего здания полиции и спасателей, и из башни под землю на глубину до пары десятков метров ведет труба диаметром примерно в метр, в которой спасатели упражняются в спуске в колодцы. Эта башня имеет еще несколько разных функций, но все они предназначены для тренировок по спасению.