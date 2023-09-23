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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Кивиылиские спасатели получили дом мечты

Эрик Калда
, журналист
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Строительство Кивиылиского здания полиции и спасателей обошлось государству в сумму чуть менее пяти миллионов евро.
Строительство Кивиылиского здания полиции и спасателей обошлось государству в сумму чуть менее пяти миллионов евро. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вы видели где-нибудь башню с колодцем? В Кивиыли на деньги налогоплательщика построили такую странную вещь, чтобы спасателям было где упражняться в спасении из колодцев.

Вышеупомянутая башня расположена во дворе новехонького общего здания полиции и спасателей, и из башни под землю на глубину до пары десятков метров ведет труба диаметром примерно в метр, в которой спасатели упражняются в спуске в колодцы. Эта башня имеет еще несколько разных функций, но все они предназначены для тренировок по спасению. 

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