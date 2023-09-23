Молодежь оживит мызу Ярве музыкой

- Мероприятие, которое должно было состояться в августе, было перенесено на осень, и за это время также преобразилось. На этот раз сначала выступят в атриуме Кохтла-Ярвеской гимназии, а затем ознакомят с фрагментами истории мызы Ярве, - пояснила одна из организаторов Лийзи Каубер.

Мероприятие начнется в 14.00. Концертную программу предлагает молодая, энергичная фолк-группа "Ehale", которая является финалистом республиканского конкурса "Молодой фольклорный ансамбль - 2023", а также участником "Viljandi Folk" и "Tallinn Music Week". Также выступит дуэт аккордеонистов Микк Лангепроон и Хенри Зибо, завоевавший множество признаний и сердец людей в Эстонии и во всем мире.

- Однако между выступлениями двух блестящих артистов можно будет подкрепиться в кафе и с гидом совершить экскурсию по выставке в гимназии, тема которой "Что такое СЧАСТЬЕ?". Затем вместе при свете фонарей отправимся на мызу Ярве, где также состоится историческая экскурсия, - рассказала Лийзи Каубер.

В этот день во дворе мызы Ярве пройдут и другие увлекательные мероприятия, такие как стрельба из лука, ремесленная зона, традиционные игры и танцы, а также открытая галерея работ учащихся художественных школ Ида-Вирумаа. Также можно будет увидеть движущуюся повозку, запряженную лошадьми. Каждый может прийти на вечерний джем-сейшен со своими инструментом и голосом.