Сб, 23.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Пирет Хартман стала временным советником

Северное побережье
Facebook
Comments
Пирет Хартман.
Пирет Хартман. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Баллотировавшаяся в Рийгикогу от Ида-Вирумаа в качестве первого номера социал-демократов бывший министр культуры Пирет Хартман приступила к работе советником Министерства регионального развития.

Пирет Хартман сказала, что займет должность советника временно, всего на пару месяцев, чтобы координировать создание министерского земельно-пространственного департамента. В нем решено объединить различные подразделения ведомств, занимающихся пространственным планированием. "В министерстве потребовался на короткое время человек, который помог бы провести этот процесс. Мне проще сделать это, поскольку у меня с прежних времен имеются хорошие связи с архитекторами, точки зрения которых играют важную роль в создании данного департамента", - сказала она.

Хартман добавила, что относительно нового постоянного рабочего места у нее пока ясности нет. Она отметила, что участвует в нескольких открытых конкурсах. Относительно должности представителя правительства в Ида-Вирумаа, на которую Министерство регионального развития выбирает сейчас человека, Хартман ранее говорила, что не собирается претендовать на это место, поскольку консультировала министра регионального развития Мадиса Калласа и по этому вопросу.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх