Пирет Хартман стала временным советником

Пирет Хартман сказала, что займет должность советника временно, всего на пару месяцев, чтобы координировать создание министерского земельно-пространственного департамента. В нем решено объединить различные подразделения ведомств, занимающихся пространственным планированием. "В министерстве потребовался на короткое время человек, который помог бы провести этот процесс. Мне проще сделать это, поскольку у меня с прежних времен имеются хорошие связи с архитекторами, точки зрения которых играют важную роль в создании данного департамента", - сказала она.