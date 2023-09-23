ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Катри Райк

Но очевидно, что это не конец пребывания Катри Райк в местной политике. Сама она говорит, что теперь возьмет на себя роль ратушной ведьмы, которая орлиным взором будет наблюдать за тем, что попытаются сделать в Нарве сместившие ее депутаты, и обещает сообщать общественности, скорее, фортиссимо, нежели пианиссимо, если почувствует, что их решения начинают загонять Нарву в болото.