ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Катри Райк

Катри Райк провела завершающуюся неделю в своем летнем доме в окружении 250 красных роз. Их ей подарили в прошлую субботу люди, пришедшие на Ратушную площадь выразить ей свою поддержку, которые были возмущены тем, что большинство членов Нарвского горсобрания не хотели видеть Райк на посту мэра. Такая отставка мэра войдет в историю современной политики Ида-Вирумаа.
Но очевидно, что это не конец пребывания Катри Райк в местной политике. Сама она говорит, что теперь возьмет на себя роль ратушной ведьмы, которая орлиным взором будет наблюдать за тем, что попытаются сделать в Нарве сместившие ее депутаты, и обещает сообщать общественности, скорее, фортиссимо, нежели пианиссимо, если почувствует, что их решения начинают загонять Нарву в болото.
Отстранение Райк привело к росту гражданской активности в Нарве. Ближайшие месяцы покажут, превратится ли это в энергию, которая позволит Райк вернуться в руководство Нарвы более мощно, чем на предыдущих местных выборах, которые принесли хрупкую победу, но удержание которой оказалось настоящим путем страданий и почти два года спустя все же закончилось сокрушительным образом.