ПЕРЕДОВИЦА ⟩ С этим уголовным делом тянуть нельзя

Наверняка в этом уголовном деле много щекотливого материала, которым в интересах следствия неразумно делиться с общественностью до суда. Однако когда "Севернее побережье" прошедшей весной спрашивало у некоторых подозреваемых, не проявляли ли следственные учреждения к ним интерес после той осени, ответ был отрицательный.

В какой-то мере это дело осложняется и тем, что в уголовном деле довольно много тех людей, кого прокуратура считает сейчас подозреваемыми в преступлении. В случае каждого из них надо собрать достаточно доказательств и оформить их убедительно для суда. Это требует времени.

Просто с самого начала относительно этого уголовного дела тоже имелись опасения, что следствие растянется на годы, как это произошло в случае предыдущего кохтла-ярвеского коррупционного скандала, когда под обвинением тоже оказались руководители города Кохтла-Ярве и бизнесмен Николай Осипенко, который в конце концов по состоянию здоровья избежал суда, где виновными были признаны два городских руководителя.

Вероятно, теперь дела обстоят иначе. Уже то, что суд на сей раз не акцептировал утверждения о слабом здоровье Осипенко, когда на полгода отправил его за решетку, говорит о том, что практика теперь другая. Государство обеспечивает необходимую медицинскую услугу в зале суда и тюрьме.

Если прокуратура верит, что к концу этого года отправит дело в суд, то и это уже прогресс. В так называемом казусе Соловьева до вступившего в силу приговора по первому судебному делу дошли через 7 лет с момента задержания мэра и обнародования дела. Все эти годы Евгений Соловьев занимал должность мэра, что, конечно, не было на пользу городу Кохтла-Ярве и не способствовало доверию к его властям.