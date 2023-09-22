Правительство планирует увеличить размер штрафов вдвое

Предложение увеличить в скором времени размер штрафов Министерство юстиции направило Министерству внутренних дел, пишет ERR.

По оценке минюста, это должно принести государству дополнительный доход в размере 16 млн евро, начиная с 2024 года.

По первоначальному замыслу правительства, размер штрафной единицы вырастет с нынешних 4 до 8 евро, а размер предупредительного штрафа - с 5 до 10 евро.

В частности, это означает также удвоение штрафов за превышение скорости.

В настоящее время размер штрафной единицы является фиксированным, но министр юстиции Калле Лаанет считает, что в дальнейшем было бы разумнее его автоматически индексировать.