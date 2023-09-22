Правительство планирует увеличить размер штрафов вдвое

Правительство планирует удвоить размер штрафов, а также рассматривает возможность ввести их автоматическую индексацию в привязке к минимальной или средней заработной плате.
Предложение увеличить в скором времени размер штрафов Министерство юстиции направило Министерству внутренних дел, пишет ERR.
По оценке минюста, это должно принести государству дополнительный доход в размере 16 млн евро, начиная с 2024 года.
По первоначальному замыслу правительства, размер штрафной единицы вырастет с нынешних 4 до 8 евро, а размер предупредительного штрафа - с 5 до 10 евро.
В частности, это означает также удвоение штрафов за превышение скорости.
В настоящее время размер штрафной единицы является фиксированным, но министр юстиции Калле Лаанет считает, что в дальнейшем было бы разумнее его автоматически индексировать.
- Можно привязать к минимальной зарплате, можно привязать к средней зарплате, чтобы не приходилось каждый раз, когда меняется экономическая конъюнктура, менять закон, чтобы изменение происходило автоматически, - пояснил Лаанет.