Департамент: торговля ядовитыми грибами запрещена

Ядовитые грибы, в том числе красный мухомор, запрещены к продаже в качестве пищевых продуктов, поскольку они опасны для здоровья. Также запрещено продавать красный мухомор в качестве пищевой добавки, как в капсулах, так и в любой другой форме, напоминает Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA).
По словам главного специалиста отдела продовольствия PTA Бригитте Сальмус, в ведомство поступают сообщения о продаже красных мухоморов.
- Внимательные люди сообщают, что заметили объявления о продаже ядовитых грибов. Часто такие объявления также публично размещаются в социальных сетях, - отметила Сальмус.
Красный й мухомор ядовит и не предназначен для внутреннего употребления.
- Важно подчеркнуть, что запрещена продажа красного мухомора, в том числе в виде пищевой добавки (например, в капсулах). Это означает, что его продажа запрещена на всей территории Европейского союза, - пояснила Сальмус.
Такой продукт должен быть немедленно изъят из продажи. Сальмус призывает людей не покупать и не использовать такие капсулированные продукты. "Поскольку такие продукты не проверяются, неизвестно, что находится в капсуле, и это может нанести серьезный вред здоровью человека. Безусловно, такие продукты нельзя давать детям", – подчеркнула она.
Красный мухомор относится к грибам, содержащим нейротоксины, поэтому его употребление в пищу может вызвать отравление. В случае употребления красного мухомора следует обратиться по телефону Информационного центра по вопросам отравлений 16662.