Департамент: торговля ядовитыми грибами запрещена

По словам главного специалиста отдела продовольствия PTA Бригитте Сальмус, в ведомство поступают сообщения о продаже красных мухоморов.

- Внимательные люди сообщают, что заметили объявления о продаже ядовитых грибов. Часто такие объявления также публично размещаются в социальных сетях, - отметила Сальмус.

Красный й мухомор ядовит и не предназначен для внутреннего употребления.

- Важно подчеркнуть, что запрещена продажа красного мухомора, в том числе в виде пищевой добавки (например, в капсулах). Это означает, что его продажа запрещена на всей территории Европейского союза, - пояснила Сальмус.

Такой продукт должен быть немедленно изъят из продажи. Сальмус призывает людей не покупать и не использовать такие капсулированные продукты. "Поскольку такие продукты не проверяются, неизвестно, что находится в капсуле, и это может нанести серьезный вред здоровью человека. Безусловно, такие продукты нельзя давать детям", – подчеркнула она.