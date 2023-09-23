Пациентов с коронавирусом сейчас в больницах меньше, чем год назад

В Ида-Вируской центральной больнице (ИВЦБ) сообщили, что у них ситуация с коронавирусом сейчас стабильная.

- Количество пациентов с COVID-19 на стационарном лечении не превышает трех человек в неделю. Болезнь у них протекает не в тяжелой форме - им не требуется интенсивная терапия, - рассказала доктор Наталия Никитина, руководящая в ИВЦБ терапевтической клиникой.

Никитина напомнила, что в этот же самый период прошлого года пациентов с коронавирусом было значительно больше. Среди них были и те, кто болели в тяжелой форме и нуждались в интенсивной терапии.

- COVID-19 относится к сезонному заболеванию, - объясняет Никитина. - В осенне-зимний период ожидается рост заболеваемости коронавирусом аналогично с ростом заболеваемости гриппом. Насколько быстрым и масштабным будет темп этого роста, покажет время.

В Нарвской больнице все 20 мест, предусмотренных в инфекционном отделении для лечения больных коронавирусом, по состоянию на минувший четверг были свободны, так что о росте заболеваемости говорить пока не приходится.

Член правления Нарвской больницы Аго Кыргвеэ рассказал, что если у пациента на стационарном лечении появляются какие-либо симптомы, его сразу же тестируют.

- Больница готова к тому, что в осенне-зимний сезон может произойти скачок заболеваемасти, но прогнозы делать пока рано, - говорит доктор Кыргвеэ. - Мы по-прежнему настоятельно рекомендуем вакцинироваться от короновируса, особенно людям, входящим в группу риска.