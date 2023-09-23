Государство поможет повысить энергоэффективность многоквартирных домов в Ида-Вирумаа

Субсидия предназначена, в частности, на реконструкцию несущих конструкций и внешних фасадов домов, строительство водопровода и канализации, установку системы сбора дождевой воды, ремонт балконов, создание инфраструктуры для зарядки электромобилей, реконструкцию системы электроснабжения зданий и т.д. Обновлены также технические условия, сообщила пресс-служба Министерства климата.

Общий объем поддержки составляет почти 10 млн евро, а ее организатором выступает Фонд предпринимательства и инноваций (Kredex), который объявит об открытии тура подачи ходатайств, в том числе на своем сайте.

Улучшению состояния многоквартирных домов в Ида-Вирумаа в последние годы уделяется особое внимание. Для улучшения осведомленности Фонд предпринимательства и инноваций (Kredex) проводит встречи и консультации с жителями региона, организует обучение и привлекает технического эксперта. Фонд также предлагает возможность использования кредитов напрямую от Kredex для реконструкции многоквартирных домов в тех случаях, когда банк не выдает кредит или предоставляет его на неразумных условиях.

Минимальная сумма субсидии не установлена. Максимальная сумма поддержки для полной реконструкции составляет 1 500 000 евро, для частичной реконструкции максимальная сумма не определена.