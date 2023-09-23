Эрик Калда: Эстония упустила поколение русской молодежи

Эстонское государство бросило молодежь, которая училась в русских школах в 90-е и нулевые годы. Это было значительное число молодых людей, которые впоследствии во время событий "Бронзовой ночи" вышли на улицы буйствовать и кричать "Россия!", сказал исполнительный редактор "Северного побережья" Эрик Калда в интервью Vikerraadio.
"Я задавался вопросом, что эстонское государство могло бы сделать по-другому. Мне кажется, что Эстония упустила целое поколение молодых русских. Тех, кто учился в школах после восстановления независимости, в 1990-е и начале 2000-х годов, - сказала Калда. - Эти молодые люди оказались брошенными. Сменился государственный порядок, но система образования изменилась не так же резко - русскоязычные школы как-то существовали в собственном соку, под управлением местных властей, и никто толком не контролировал, что в них происходит. Время от времени появлялись сообщения о том, что учебники привозятся из России и люди по ним учатся".
Просто в молодом государстве было так много чего делать, что успеть везде не получалось, пояснил он. "Было много проблем, и мы не осознаем задним числом, как трудно было построить эту страну в 90-е, чтобы результат оказался таким, как сегодня", - отметил он.
"Однако внимание на этих молодых людей все же следовало обратить гораздо раньше. Если вспомнить события "Бронзовой ночи" 2007 года в Таллинне, Нарве или Йыхви, то там было значительное количество молодых людей, даже школьников, которые выходили на улицы буйствовать с криками: "Россия, Россия". Почему они это делали, ведь они получили образование в Эстонии, многие из них родились в Эстонии", - сказал Калда.
"Очень хочется надеяться, что сегодня на эстонской земле мы такого больше не увидим. Молодежь изменилась, люди изменились, даже те, кто кричал "Россия, Россия". Многие из них говорят, что они изменили свои взгляды и думали тогда иначе. Россия была для них чем-то большим и сильным, а в Эстонии они не могли привязать себя к какой-то идее или идентифицировать себя с чем-либо в Эстонии. У эстонцев был язык и культура, поэтому мы и восстановили независимость, но русским было гораздо сложнее из-за вопроса идентичности", - пояснил он.
По словам Калда, в 90-е годы и позже вопрос идентичности был большой проблемой для русскоязычных людей. "Всегда была большая страна, частью которой люди себя чувствовали, а потом в один момент ее не стало. Они оказались иностранцами в чужой стране, где им сказали уважать местный язык и культуру", - добавил он.
"Я бы не стал делить людей по языковому признаку. Есть русские, которые считают себя русскими, прекрасно говорят по-эстонски и общаются с эстонцами. Есть русскоязычные люди, которые говорят, что они русскоязычные эстонцы", - продолжил он, добавив, что Ида-Вируский уезд – очень разный, и Нарва – очень разная. Этнический состав Ида-Вирумаа разнообразен, и состав внутри этнических общин также разнообразен.
"Очень легко разделить людей на категории: одни думают так, другие иначе. И хотелось бы разделить, не так ли? Ведь тогда было бы легче жить, но, боюсь, так не получится", – сказал Калда.
Казус Айво Петерсона многих разочаровал
На вопрос, не повторилась ли ситуация, и не проспало ли государство еще одно поколение, указывая на высокие результаты на выборах в Ида-Вирумаа Айво Петерсона и Михаила Стальнухина, отличающихся крайними политическими взглядами, Эрик Калда ответил так: "Посмотрите, что говорил Айво Петерсон и его соратники. Они не говорили, что Эстонская Республика – это плохо. Они не говорили, что эстонцы построили неправильную страну. Они говорили, что война – это плохо, что мы хотим мира. Говорили, что они не на стороне ни России, ни Украины. Это была риторика, которую они постоянно использовали. Они говорили, что эстонское правительство ведет себя неправильно.
И русскоязычный человек, у которого в душе смятение из-за войны, и который все это время верил, что Россия – это голубь мира, желающий соседям и остальным только добра и борющийся со злом, слышит, что пришли люди, которые говорят правильные вещи, мол, в конфликте всегда есть две стороны, давайте зароем топор войны. Они верили, что точка зрения этих политиков правильная, будто они не выбирают ничью сторону".
Калда отметил, что когда Айво Петерсону предъявили подозрения в государственной измене, многие нарвитяне были в недоумении. "Я следил за реакцией в социальных сетях: там было много людей, которые были разочарованы, потому что чувствовали, что это политическое объединение их обмануло. Люди сожалели, что голосовали за них. Многие, конечно, лояльны к эстонскому государству. Они голосовали за послания о необходимости мира и о том, что правительство поступает неправильно", – пояснил Калда.