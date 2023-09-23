Эрик Калда: Эстония упустила поколение русской молодежи

"Я задавался вопросом, что эстонское государство могло бы сделать по-другому. Мне кажется, что Эстония упустила целое поколение молодых русских. Тех, кто учился в школах после восстановления независимости, в 1990-е и начале 2000-х годов, - сказала Калда. - Эти молодые люди оказались брошенными. Сменился государственный порядок, но система образования изменилась не так же резко - русскоязычные школы как-то существовали в собственном соку, под управлением местных властей, и никто толком не контролировал, что в них происходит. Время от времени появлялись сообщения о том, что учебники привозятся из России и люди по ним учатся".

Просто в молодом государстве было так много чего делать, что успеть везде не получалось, пояснил он. "Было много проблем, и мы не осознаем задним числом, как трудно было построить эту страну в 90-е, чтобы результат оказался таким, как сегодня", - отметил он.

"Однако внимание на этих молодых людей все же следовало обратить гораздо раньше. Если вспомнить события "Бронзовой ночи" 2007 года в Таллинне, Нарве или Йыхви, то там было значительное количество молодых людей, даже школьников, которые выходили на улицы буйствовать с криками: "Россия, Россия". Почему они это делали, ведь они получили образование в Эстонии, многие из них родились в Эстонии", - сказал Калда.