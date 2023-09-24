Мартин Мёльдер: Центристская партия становится партией Таллинна и Ида-Вирумаа.

- Стоит напомнить, что Центристская партия всегда была такой партией, из которой в период между выборами довольно много людей уходило в другие партии, - сказал Мёльдер.

В то же время он согласился с тем, что если в прошлом у партии была длинная "скамейка запасных" для замены ушедших, то в нынешней партии это может быть уже не так.

"Возможно, я не очень хорошо знаком с закулисной ситуацией, но сейчас у меня складывается впечатление, что Центристская партия все больше становится ориентированной на Таллинн и Ида-Вирумаа, где доминируют политики, которые так или иначе получили свое положение или поддержку в этом регионе", - сказал Мёльдер.