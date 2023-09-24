Срок выплаты пособий по безработице планируют сократить

Министерство экономики рассчитывает на экономию до 130 млн евро на системе пособий по безработице в течение трех лет. По словам министра экономики Тийта Рийсало, хотя детали еще не ясны, придется пересмотреть и систему страхования от безработицы, и пособие по безработице, пишет rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Могут измениться как выплачиваемые пособия, так и обучение, предлагаемое Кассой по безработице.

- Конечно, рассматривается возможность выплачивать это пособие в течение более короткого периода, - сказал Рийсало.

Он отказался говорить, планируется ли выплачивать пособие в меньшем размере. "Идея системы Кассы по безработице заключается в том, что если у человека возникают трудности, то ему действительно оказывается поддержка. Поэтому вряд ли пойдут по пути сокращения пособий, но это также будет зависеть от ситуации на тот момент", - отметил он.

Кроме того, по мнению Рийсало, необходимо сократить дублирование пособий. Он добавил, что сейчас видно, как большое количество людей возвращается на рынок труда, как только заканчиваются выплаты пособий, хотя цель не должна заключаться в том, чтобы сидеть на пособии до конца.

В настоящее время мы наблюдаем большое количество людей, возвращающихся на рынок труда сразу же после окончания выплаты пособий, хотя цель не должна заключаться в том, чтобы сидеть на пособии до конца.