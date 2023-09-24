Срок выплаты пособий по безработице планируют сократить

Министерство экономики планирует с 2025 по 2027 год урезать средства на помощь безработным на 130 млн евро. Точные шаги еще не проработаны, но, по словам министра, возможно сокращение периода выплаты пособий и реорганизация обучения, предлагаемого Кассой по безработице.
Министерство экономики рассчитывает на экономию до 130 млн евро на системе пособий по безработице в течение трех лет. По словам министра экономики Тийта Рийсало, хотя детали еще не ясны, придется пересмотреть и систему страхования от безработицы, и пособие по безработице, пишет rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
Могут измениться как выплачиваемые пособия, так и обучение, предлагаемое Кассой по безработице.
- Конечно, рассматривается возможность выплачивать это пособие в течение более короткого периода, - сказал Рийсало.
Он отказался говорить, планируется ли выплачивать пособие в меньшем размере. "Идея системы Кассы по безработице заключается в том, что если у человека возникают трудности, то ему действительно оказывается поддержка. Поэтому вряд ли пойдут по пути сокращения пособий, но это также будет зависеть от ситуации на тот момент", - отметил он.
Кроме того, по мнению Рийсало, необходимо сократить дублирование пособий. Он добавил, что сейчас видно, как большое количество людей возвращается на рынок труда, как только заканчиваются выплаты пособий, хотя цель не должна заключаться в том, чтобы сидеть на пособии до конца.
В настоящее время мы наблюдаем большое количество людей, возвращающихся на рынок труда сразу же после окончания выплаты пособий, хотя цель не должна заключаться в том, чтобы сидеть на пособии до конца.
- Эта кривая относительно равномерная, кто-то выходит быстрее, кто-то через полгода, а затем, когда обе системы в какой-то момент исчерпывают себя, количество людей, возвращающихся на рынок труда, резко возрастает. Это явно указывает на наличие проблемы. О том, как мы будем выстраивать это в деталях или откуда возьмутся места оптимизации, сейчас говорить рано, - сказал Рийсало.
По словам бывшего министра социальных дел, лидера парламентской фракции Центристской партии в Рийгикогу Танеля Кийка, главное, чтобы от изменений не пострадали более слабые целевые группы. По его мнению, система пособий по безработице в Эстонии и так неприхотлива.
Кийк добавил, что это может быть кажущейся экономией, если большая часть бремени ляжет на местное самоуправление.
- Если мы посмотрим на бюджет Кассы по безработице, и в частности на пособие по безработице и страхование от безработицы, то это составляет порядка 200 млн евро в год, и надеяться, что за счет этого можно сэкономить 130 млн евро, звучит утопично, - сказал Кийк.
По словам председателя Центрального союза профсоюзов и члена совета Кассы по безработице Яана-Хендрика Тоомель, сумма в 130 млн евро стала неожиданностью, поскольку совет постоянно ищет способы сделать свою деятельность более эффективной за счет этого сократить расходы.
- Возможно, часть услуг будет передана от государства Кассе по безработице, так что номинальная экономия, вероятно, будет не такой большой, но в чем именно она будет заключаться, станет ясно в ближайшие дни, - сказал Тоомель.
В пятницу в Кассе по безработице не были готовы прокомментировать планы изменений.