Стихийное кладбище домашних животных тревожит нарвитян

Управы Нарва-Йыэсуу и Нарвы неоднократно получали жалобы от жителей садов, но лишь пожимают плечами. Поскольку территория частная, максимум, что могут сделать муниципальные чиновники, - наложить штраф на владельца земли.

Нелегальное кладбище животных с каждым годом разрастается и приближается к роднику, из которого берут воду жители соседствующих с ним садов "Энергетик-2" и "Заря". Пробы показывают, что вода по-прежнему годна к употреблению, правда, предварительно ее надо прокипятить.

- Ситуация под контролем. В этом году мы брали в очередной раз пробу воды в конце июля. Все параметры в норме, - сказала председатель садов "Энергетик-2" Ирина Королько.

Судя по некоторым памятникам на кладбище животных, хозяева готовы заплатить и за легальное место для любимого умершего питомца.

Директор Таллинского приюта для животных Лариса Козырева объясняет желание хозяев похоронить домашнего питомца тем, что не все могут смириться с тем, что животное, например, будет кремировано.

- Людям надо дать возможность, чтобы они могли похоронить свое животное. Что же касается стихийного кладбища, то я, безусловно, против этого, потому что это должно быть специально отведенное место, подальше от родниковых вод. Это должно быть максимально благоустроенное место с возможностью сделать могилы для животных, чтобы приходить туда, приносить цветы, прибирать, - сказала Козырева.