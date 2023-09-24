Для рыбаков Эстонии упростят получение субсидий

- Для обеспечения жизнеспособности рыболовства и аквакультуры важно поддерживать предпринимателей этого сектора в производстве и маркетинге. Не менее важно, чтобы организации производителей направляли своих членов на внедрение устойчивых методов рыболовства и аквакультуры - это достигается путем сотрудничества и совместных действий, - сказал министр по делам регионов Мадис Каллас.

По сравнению с прежними правилами, от заявителей на получение субсидий больше не требуется представлять расходные документы, связанные с реализацией производственных и маркетинговых программ. В этот период субсидия будет выплачиваться на основе цены за единицу продукции, что позволит снизить административную нагрузку как на промежуточные ведомства, так и на ходатайствующее лицо.