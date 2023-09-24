Для рыбаков Эстонии упростят получение субсидий

Министерство регионального развития и сельского хозяйства поможет предпринимателям в секторе рыболовства и аквакультуры сделать производство и маркетинг более конкурентоспособными и экологически устойчивыми.
- Для обеспечения жизнеспособности рыболовства и аквакультуры важно поддерживать предпринимателей этого сектора в производстве и маркетинге. Не менее важно, чтобы организации производителей направляли своих членов на внедрение устойчивых методов рыболовства и аквакультуры - это достигается путем сотрудничества и совместных действий, - сказал министр по делам регионов Мадис Каллас.
По сравнению с прежними правилами, от заявителей на получение субсидий больше не требуется представлять расходные документы, связанные с реализацией производственных и маркетинговых программ. В этот период субсидия будет выплачиваться на основе цены за единицу продукции, что позволит снизить административную нагрузку как на промежуточные ведомства, так и на ходатайствующее лицо.
На реализацию поддержки производства и маркетинга в рыболовном секторе из программы Европейского фонда мореплавания, рыболовства и аквакультуры (EMFF) на 2021-2027 гг. планируется выделить в общей сложности около 2,1 млн евро. Из них 70% будет выплачено из бюджета фонда и 30% - из государственного бюджета.