Катри Райк вернулась в горсобрание

Об этом говорится в решении Нарвской избирательной комиссии от 22 сентября. Роман Бойко, замещавший Катри Райк в горсобрании с момента ее избрания мэром в декабре 2021 года, сложил полномочия.

О своем желании вернуться в горсобрание и продолжить политическую борьбу с позиции критика новой власти Катри Райк сообщила публично сразу же после вотума недоверия, 16 сентября.