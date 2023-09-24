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Катри Райк вернулась в горсобрание

Северное побережье
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Катри Райк.
Катри Райк. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Покинувшая пост мэра Нарвы Катри Райк в пятницу вернулась в городское собрание.

Об этом говорится в решении Нарвской избирательной комиссии от 22 сентября. Роман Бойко, замещавший Катри Райк в горсобрании с момента ее избрания мэром в декабре 2021 года, сложил полномочия. 

О своем желании вернуться в горсобрание и продолжить политическую борьбу с позиции критика новой власти Катри Райк сообщила публично сразу же после вотума недоверия, 16 сентября. 

На прошлых муниципальных выборах Райк получила рекордные 4512 голосов, а прошедшие с ней в одном списке депутаты заняли в городском собрании 15 мест из 31, создав коалицию с депутатами из "Eesti 200".

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Нарва
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