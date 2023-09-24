Катри Райк вернулась в горсобрание

Покинувшая пост мэра Нарвы Катри Райк в пятницу вернулась в городское собрание.
Об этом говорится в решении Нарвской избирательной комиссии от 22 сентября. Роман Бойко, замещавший Катри Райк в горсобрании с момента ее избрания мэром в декабре 2021 года, сложил полномочия.
О своем желании вернуться в горсобрание и продолжить политическую борьбу с позиции критика новой власти Катри Райк сообщила публично сразу же после вотума недоверия, 16 сентября.
На прошлых муниципальных выборах Райк получила рекордные 4512 голосов, а прошедшие с ней в одном списке депутаты заняли в городском собрании 15 мест из 31, создав коалицию с депутатами из "Eesti 200".