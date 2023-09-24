Воды Эстонии до сих пор скрывают десятки тысяч боеприпасов

В конце сентября эксперты и ученые на конференции в Паланге обсудят идею очистки морского дня Балтийского моря от боеприпасов и токсичных отходов, большинство из которых остались лежать на дне еще со времен Второй мировой войны. Однако не все ученые уверены, что их вообще следует трогать.
В Балтийском море находятся сотни тысяч тонн боеприпасов времен двух мировых войн. После Второй мировой войны в Балтийское море были также сброшены десятки тысяч тонн химического оружия, пишет rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
Издание Politico сообщило, что Германия планирует запустить программу по подъему боеприпасов со дна Балтийского моря. Стоимость программы оценивается в 100 млн евро.
Считается, что только в немецких водах было утоплено полтора миллиона тонн боеприпасов. После Второй мировой войны союзники сбросили в Балтийское море 15 000 тонн химических веществ в различных контейнерах. Ученые расходятся во мнении, стоит ли трогать то, что может обернуться проблемами.
Вопрос о подъеме боеприпасов связан с подрывом "Северного потока"
- Одним из крупных мест захоронения химического оружия является Борнхольм. А "Северный поток" проходит примерно в 20 километрах от Борнхольма. Возможно, влияние достигло Борнхольма, распространив вещества от химического оружия, находившегося там долгие годы, - предположила научный сотрудник Таллиннского технического университета Пийа Йыуль.
По ее словам, около 70% затопленного у Борнхольма химического оружия находилось в авиационных бомбах, которые имеют тонкие стенки. Сделанные вблизи фотографии и пробы подтверждают, что они негерметичны.
Ученые утверждают, что в настоящее время химическое оружие неактивно, но работа с ним может быть опасной.
- Например, иприт образовал сгусток. Сверху он имеет твердый слой. Он не опасен, если его не трогать. Но если этот сгусток разрушится, то произойдет выброс активных соединений, которые опасны как для морской экосистемы, так и для человека, - предостерегла Йыуль.
В настоящее время известны основные места захоронения, но яды сбрасывались и по пути. В Гданьске, например, существует неофициальное место захоронения, о котором стало известно только около 20 лет назад. Химическое оружие было также сброшено в воды Литвы. А воды Эстонии скрывают десятки тысяч морских мин и затонувших кораблей, из которых со временем стало вытекать топливо.
- Насколько нам известно, в наших водах нет токсичных остатков, за исключением тяжелого мазута, дизельного топлива. Данных о химических веществах нет. Но это не значит, что их и правда нет. Когда советские войска уходили, они ведь не рассказывали честно о том, что они здесь делали, - отметил морской археолог из Морского музея Ивар Треффнер.