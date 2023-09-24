Воды Эстонии до сих пор скрывают десятки тысяч боеприпасов

В Балтийском море находятся сотни тысяч тонн боеприпасов времен двух мировых войн. После Второй мировой войны в Балтийское море были также сброшены десятки тысяч тонн химического оружия, пишет rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Издание Politico сообщило, что Германия планирует запустить программу по подъему боеприпасов со дна Балтийского моря. Стоимость программы оценивается в 100 млн евро.

Считается, что только в немецких водах было утоплено полтора миллиона тонн боеприпасов. После Второй мировой войны союзники сбросили в Балтийское море 15 000 тонн химических веществ в различных контейнерах. Ученые расходятся во мнении, стоит ли трогать то, что может обернуться проблемами.

Вопрос о подъеме боеприпасов связан с подрывом "Северного потока"

- Одним из крупных мест захоронения химического оружия является Борнхольм. А "Северный поток" проходит примерно в 20 километрах от Борнхольма. Возможно, влияние достигло Борнхольма, распространив вещества от химического оружия, находившегося там долгие годы, - предположила научный сотрудник Таллиннского технического университета Пийа Йыуль.

По ее словам, около 70% затопленного у Борнхольма химического оружия находилось в авиационных бомбах, которые имеют тонкие стенки. Сделанные вблизи фотографии и пробы подтверждают, что они негерметичны.

Ученые утверждают, что в настоящее время химическое оружие неактивно, но работа с ним может быть опасной.