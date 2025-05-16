Ущерб имуществу от протечек труб вырос в прошлом году до 23 млн евро

По словам руководителя подразделения по предупреждению ущерба EKsL Юлли Рейметс, протечки труб случаются в последнее время все чаще, и больше всего их происходит в квартирах. «За год количество протечек труб возросло на одну пятую часть, а обусловленный этим общий ущерб увеличился почти на треть. Ущерб от десятка протечек превысил 50 тысяч евро, а средний ущерб составил 2500 евро. В числе случаев протечки в водопроводных, канализационных и отопительных трубах, а также в водяных бойлерах, смесителях, душах и смывных бачках», – сказала Рейметс.

По оценке Рейметс, вызывает беспокойство тот факт, что в пятой части зданий в течение года произошло более одной протечки. «Повторяющиеся протечки в одном и том же трубопроводе указывают на серьезные недостатки, которые обязательно нужно выявить и устранить. Повторные протечки в прошлом году чаще всего случались в многоквартирных домах, построенных в 70-х и 80-х годах», – отметила Рейметс.

В 2024 году в рамках страхования имущества было зарегистрировано 22 200 случаев ущерба зданиям, а общий ущерб составил 52 миллиона евро. Наибольшая доля общего ущерба, или 44 процента, обусловлена протечками труб, 22 процента – пожары, а на долю шторма и других природных явлений приходится десятая часть ущерба, нанесенного застрахованным зданиям.