Ущерб имуществу от протечек труб вырос в прошлом году до 23 млн евро

По данным Союза страховых обществ Эстонии (EKsL), в прошлом году было возмещено 9 100 случаев страхования имущества, вызванных протечками труб, при этом общая сумма ущерба была самой высокой за всю историю, составив 23 миллиона евро. На протечки труб пришлось 44 процента всего ущерба по страхованию имущества.
По словам руководителя подразделения по предупреждению ущерба EKsL Юлли Рейметс, протечки труб случаются в последнее время все чаще, и больше всего их происходит в квартирах. «За год количество протечек труб возросло на одну пятую часть, а обусловленный этим общий ущерб увеличился почти на треть. Ущерб от десятка протечек превысил 50 тысяч евро, а средний ущерб составил 2500 евро. В числе случаев протечки в водопроводных, канализационных и отопительных трубах, а также в водяных бойлерах, смесителях, душах и смывных бачках», – сказала Рейметс.
По оценке Рейметс, вызывает беспокойство тот факт, что в пятой части зданий в течение года произошло более одной протечки. «Повторяющиеся протечки в одном и том же трубопроводе указывают на серьезные недостатки, которые обязательно нужно выявить и устранить. Повторные протечки в прошлом году чаще всего случались в многоквартирных домах, построенных в 70-х и 80-х годах», – отметила Рейметс.
В 2024 году в рамках страхования имущества было зарегистрировано 22 200 случаев ущерба зданиям, а общий ущерб составил 52 миллиона евро. Наибольшая доля общего ущерба, или 44 процента, обусловлена протечками труб, 22 процента – пожары, а на долю шторма и других природных явлений приходится десятая часть ущерба, нанесенного застрахованным зданиям.
По словам руководителя подразделения имущественного ущерба Salva Kindlustus Карен Соосалу, все технические системы, включая сети водоснабжения и канализации, требуют проведения периодического контроля. «Основными причинами протечек труб являются не прошедшие обслуживание или слишком старые трубопроводы и ошибки при их монтаже. Протечки также вызваны низким качеством труб и их соединений, которые протекают или ломаются. Причина в слишком тонком металле соединительной муфты или плохом, некачественном соединении пластиковых труб. Кроме того, водяные бойлеры ржавеют, и срок их службы подходит к концу», – сказала Соосалу.
«В новых зданиях часто протекают неправильно установленные напольные сливы и другие сантехнические соединения. Если гидроизоляция не соответствует требованиям, вода будет быстро проникать и может повредить несколько помещений или квартир. Случалось, что в ванной комнате не было гидроизоляции или она со временем разрушалась», – пояснила Соосалу.
По словам Соосалу, протечки также возникают в результате засоров и замерзания труб. «Ярким примером стал январь прошлого года, когда температура в течение нескольких дней подряд опускалась до 26 градусов по Цельсию, и протечек было в два раза больше, чем обычно», – отметила Соосалу.
В 2024 году в рамках страхования имущества было зафиксировано 6 500 случаев ущерба от протечек в квартирах, при этом средний ущерб от протечки труб составил 2 100 евро. В индивидуальных домах произошло 2 000 случаев повреждения ущерба, а средняя сумма ущерба составила 3 300 евро. Средняя сумма ущерба от протечек труб в коммерческих и промышленных зданиях составила 4 200 евро и в квартирных товариществах – 2 500 евро. Приведенная статистика не включает возмещения ущерба в рамках страхования ответственности.
EKsL – это профессиональный союз, который объединяет всех действующих в Эстонии страховщиков и занимается развитием страхования и предотвращения ущерба, а также анализом и публикацией статистики в сфере страхования. EKsL организует разрешение страховых споров через страховой примирительный орган.