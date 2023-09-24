Марина Кальюранд: мне стыдно за живущих в Эстонии людей, которые верят путинской пропаганде

Открывавший конференцию президент Русскоязычного объединения социал-демократов Кирилл Клаус отметил в своей речи, что война в Украине крайне негативно сказалась как на отношениях между эстонцами и русскоязычными, так и на отношениях между самими русскоязычными, многие из которых на фоне войны стали чуть ли не врагами.

- Поляризация и кризис доверия в нашем обществе сейчас беспрецедентные. И если оставить всё как есть, ситуация будет только ухудшаться. Особенно учитывая дальнейшую экскалацию напряжения вокруг войны в Украине, а также приближающиеся выборы в Европарламент и органы местных самоуправлений. Помимо этого, русскоязычную общину и общество в целом ждет крупнейшая и, наверное, самая сложная за 30 лет реформа – переход на эстоноязычное образование. Можно даже не сомневаться, что найдутся политические силы, которые ради того, чтобы угодить своему электорату, воспользуются ситуацией и начнут еще больше раскалывать общество и разыгрывать так называемую русскую карту, - сказал он.

- Что же делать во всей этой ситуации? То же, что и для разрешения любого конфликта - разговаривать. Не сторониться друг друга, не накапливать страхи, злость и недоверие, а разговаривать, договариваться, пытаться понять друг друга и вместе искать ответы на вопросы, не жалея на это ни сил, ни времени, ни других ресурсов. Какие-то противоречия и обиды останутся все равно. Но к ним можно будет вернуться потом. Всему своё время, - подчеркнул Кирилл Клаус.

В дискуссии "Как война в Украине повлияла на русскоязычную общину Эстонии?" помимо Марины Кальюранд и Раймонда Кальюлайда также приняли участие научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности (ICDS) Игорь Грецкий и главный редактор Rus.Delfi Андрей Шумаков. В роли модератора выступил журналист "Радио 4" Артур Аукон.