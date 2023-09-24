ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ⟩ Дни стали короче ночей, но тепло пока не уходит

К началу недели над европейской частью России установится новая система высокого давления, на которую будут давить области низкого давления дальше от Атлантики, пишет в своем блоге синоптик Кайро Киитсак.

В первой половине недели ветер постепенно повернет на южный, и более теплый воздух с юга вновь распространится на север. На границе высокого давления не будет сильных ливней, но дожди не исключены полностью.

К концу недели влияние высокого давления в России снизится и над Скандинавией и Финляндией возобладает многочастная система низкого давления. Его край простирается до Балтийского моря – ветер поворачивает на запад, воздушная масса остывает и идут ливни.

Дневная температура 15-21°С, в четверг (28.09) может подняться до 22-24°С. Ночная температура также сильно варьируется в зависимости от недели и региона: в более прохладные ночи внутри страны температура может опуститься до 5°C и немного ниже, но средняя ночная температура на будущей неделе останется выше 10°C.