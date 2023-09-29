ПАРЛАМЕНТ ⟩ Президент Карис: я надеюсь, что противостояние в Рийгикогу примет рабочий характер

С другой стороны, и оппозиция нуждается в рычагах для выполнения своей роли, особенно если правительство угрожает при помощи парламентского большинства нарушить установленные Конституцией границы.

Я уже говорил ранее, что если работа Рийгикогу парализуется путем обструкции, то решение должен найти сам Рийгикогу. Однако здесь действует простой принцип: не поступай с другими так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой. Сегодняшнее большинство должно применять положение о работе Рийгикогу таким образом, чтобы выбранное решение признавали справедливым и разумным и те, кто оказывается в меньшинстве.

Для демократического государства подходит лишь такой закон, который составлен продуманно, основан на достоверных данных и исследованиях, а также смог выдержать критику.

Под демократией я также имею в виду сознательных и критически настроенных граждан, для получения доверия которых парламентскому большинству и правительству недостаточно указывать на свою победу на выборах - они ждут от каждого закона, которому им предстоит подчиняться, чтобы государство подготавливало и принимало этот закон с разумом и заботой. Сокрытие документов, оправдывающих или же критикующих законопроекты, не повышает уровень доверия со стороны граждан.

Если законотворчество было прозрачным, у граждан больше веры в то, что он принят не в интересах какого-то одного предприятия или заинтересованной группы, что обоснования этого закона не являются обманом.