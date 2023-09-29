ПАРЛАМЕНТ ⟩ Президент Карис: я надеюсь, что противостояние в Рийгикогу примет рабочий характер

Пять месяцев назад, когда я в прошлый раз стоял здесь перед вами, царило весеннее настроение и, глядя в будущее, я говорил о том, какие задачи стоят перед вами. Я говорил о безопасности, экономике, удорожании жизни, образовании, защите природы.
Вышеперечисленные задачи никуда не исчезли и не утратили своей актуальности. Эстонское государство должно быть достаточно современным, чтобы справиться с ними. И все же настроение на данный момент изменилось. Вероятно, многие зададутся вопросом, насколько же работоспособным начинает свою работу осенью парламент Эстонии. Ваша первая задача - показать, что парламент как раз работоспособен.
Без управления нет действующего государства. Оппозиции тоже нет смысла бороться за власть, если это не даст возможности реализовать альтернативную программу. Именно поэтому Конституция дает правительству несколько важных рычагов для защиты своей дееспособности.
Один из таких рычагов - возможность связать проект закона с вопросом доверия. Таким образом можно избежать ситуации, когда в Рийгикогу нет большинства для выражения недоверия правительству и формирования нового правительства, но все равно управление делается невозможным путем блокирования законопроектов, необходимых Правительству Республики для реализации своей программы.
Уже в процессе написания Конституции было замечено, что связывание законопроектов с вопросами доверия может стать для правительства комфортным решением, которое позволяет по сути изолировать парламент от жизни государства. Нет сомнений в том, что такое преувеличение противоречило бы идее Конституции.
Хотя Конституция не проводит здесь четкой границы, которую и невозможно было бы провести, я считаю, что с вопросом доверия можно связать только такие законопроекты, без которых правительство не могло бы реализовать даже базовую часть своей программы. Блокировка таких проектов в Рийгикогу была бы равнозначна устранению правительства, несмотря на отсутствие достаточного количества голосов для выражения правительству недоверия. Как было сказано, такой ситуации создатели нашей Конституции пытались избежать.
С другой стороны, и оппозиция нуждается в рычагах для выполнения своей роли, особенно если правительство угрожает при помощи парламентского большинства нарушить установленные Конституцией границы.
Я уже говорил ранее, что если работа Рийгикогу парализуется путем обструкции, то решение должен найти сам Рийгикогу. Однако здесь действует простой принцип: не поступай с другими так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой. Сегодняшнее большинство должно применять положение о работе Рийгикогу таким образом, чтобы выбранное решение признавали справедливым и разумным и те, кто оказывается в меньшинстве.
Для демократического государства подходит лишь такой закон, который составлен продуманно, основан на достоверных данных и исследованиях, а также смог выдержать критику.
Под демократией я также имею в виду сознательных и критически настроенных граждан, для получения доверия которых парламентскому большинству и правительству недостаточно указывать на свою победу на выборах - они ждут от каждого закона, которому им предстоит подчиняться, чтобы государство подготавливало и принимало этот закон с разумом и заботой. Сокрытие документов, оправдывающих или же критикующих законопроекты, не повышает уровень доверия со стороны граждан.
Если законотворчество было прозрачным, у граждан больше веры в то, что он принят не в интересах какого-то одного предприятия или заинтересованной группы, что обоснования этого закона не являются обманом.
Частью демократии также является свободное обсуждение. Разжигание ненависти нельзя определить так широко, чтобы охватить и критику политических убеждений. Часто действительно бывает так, что критика политических убеждений переходит на личный уровень. Хорошая культура дискуссии не предполагает личных нападок, которые не создают по сути ничего ценного.
3 МЫСЛИ
- Ваша первая задача - показать, что парламент как раз работоспособен.
- Не поступай с другими так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой.
- То, что некоторые поступки заслуживают осуждения, не означает автоматически, что государство может запретить это под угрозой наказания.
То, что некоторые поступки заслуживают осуждения, не означает автоматически, что государство может запретить это под угрозой наказания. При определении разжигания ненависти необходимо учитывать, что наряду с правом Европейского союза мы руководствуемся и Конституцией Эстонии.
Главенство правового государства, увеличение политической роли парламента и общества - это не торможение процесса управления, потому что так наоборот можно сделать политику более целенаправленной и эффективной. Только в процессе проб, сравнения различных решений можно выяснить, является ли вообще предложенный правительством проект закона самым лучшим путем достижения цели.
Данный вопрос особенно остро касается безопасности как нашей первостепенной цели. Я очень рад видеть, что мы серьезно относимся к обороне своего государства. В начале весны вы одобрили документ, касающийся основ политики в сфере безопасности, который определяет основные направления нашей государственной обороны на следующие годы, включая доведение расходов на оборону до трех процентов ВВП.
Надфракционный консенсус при определении таких направлений играет важную роль, поскольку дает всему обществу чувство защищенности и уверенности в том, что при развитии государственной обороны за основу принимается долгосрочное видение.
Как известно, государственная оборона - это не только современное оружие, казармы и высокое ограждение, но еще и люди: кадровые военнослужащие Сил обороны и срочники, добровольцы Союза обороны и резервисты; полицейские и спасатели; пограничники и все остальные, на чьей добросовестности и командном духе базируются защищенность и безопасность нашего государства.
Надгосударственные программы укрепления обороноспособности, инфраструктура для защиты гражданского населения или учения по гражданской обороне являются важными практическими шагами, которые показывают, что широкомасштабность государственной обороны и широкий подход к вопросам безопасности не останутся одними лишь лозунгами.
Но частью государственной обороны является и сохранение основных правил государственности. Меня тревожит, когда министерство считает необходимым засекретить правовую оценку, которая ставит под сомнение соответствие планируемого законопроекта Конституции.
Я не хочу более подробно касаться спора о том, позволяет ли Конституция лишать граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах. Сегодня мой вопрос, скорее, в том, не обеспечим ли мы свою безопасность лучше, если будем рассматривать каждого человека в отдельности, сосредоточившись на реальной проявляющейся опасности, вместо того чтобы бросать тень сомнения на всю группу, члены которой будто бы не заслуживают обращения как с личностями, принимающими персональные решения.
Распределение людей по группам таким образом было свойственно для другой существовавшей власти.
Уважаемый Рийгикогу.
Было бы просто призвать вас к единодушию, но после недавних встреч с председателями всех парламентских фракций это было бы лишь напрасным сотрясанием воздуха. Но я надеюсь, что противостояние в Рийгикогу примет рабочий характер, как это и должно быть в государственном парламенте с разными мнениями, работа которого не заходит в тупик, а идет своим чередом.
И еще одно замечание. Общество постоянно меняется, становится более требовательным и уже не хочет мириться с управлением старыми методами.
Сил вам в работе!