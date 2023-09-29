Хелле-Мооника Хельме (EKRE): Мы знаем, что эти 700 миллионов евро можно было бы получить сразу для приведения в порядок государственных финансов и не нужно было бы вообще обременять эстонский народ и предпринимателей Эстонии, если бы вы только не установили это освобождение от налога для самых богатых [имеется в виду обещание Партии реформ ликвидировать "налоговый горб]. Пособия должны быть у вас, конечно, основанными на потребности, а тут, смотрите-ка, разбрасываете эти 700 миллионов с самолета, а потом плачетесь, что никак не собрать в бюджете 400 миллионов и придется вводить дополнительные налоги. Почему вы не берете деньги там, где они есть, а запускаете руку в карман тех людей, у кого денег и без того мало?
ПАРЛАМЕНТ ⟩ Премьер-министр Кая Каллас: От исчезновения "налогового горба" выиграет большинство работников
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ): Когда мы говорим об освобождении от подоходного налога и об этом "горбе подоходного налога", то это конкретно снижение налогов на рабочую силу. На самом деле налоги на рабочую силу для получающих среднюю зарплату людей снизятся с 34% до 22% - значит, это чисто подоходный налог. То есть когда мы говорим в то же время об оживлении экономики, то расходы на рабочую силу являются для предпринимателей большим вложением и большим расходом. Если мы освободим их от этого давления расходов, то есть у людей останется на руках реально больше денег, то на предпринимателей не будет давить необходимость повышать зарплаты, они будут справляться и не обанкротятся. Так что это - ровным счетом такая же непосредственная мера по оживлению экономики.
Когда вы говорите "богатые люди", то эти богатые люди, о которых вы говорите, - это спасатели, полицейские, учителя, работники здравоохранения, социальные работники, которые уже зарабатывают ту зарплату, для которой установлена более высокая ставка подоходного налога, и поэтому в действительности это непосредственно те люди, которым поможет это исчезновение "налогового горба". Я согласна в том смысле, что эту ерунду ["налоговый горб" в случае подоходного налога] вообще не нужно было устанавливать в 2016 году: тогда нам не пришлось бы сегодня бороться с ним, если бы у всех было одинаковое освобождение от подоходного налога и один процент подоходного налога. То есть, если ты зарабатываешь больше, то в абсолютных цифрах и в бюджет платишь больше.
Хелле-Мооника Хельме (EKRE): Что вы думаете делать для того, чтобы наши предприниматели не обанкротились и люди не лишились работы?
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ): Экономические циклы существуют и для того, чтобы упорядочить экономику. Мы не являемся больше страной дешевой рабочей силы и в действительности мы не хотим быть страной дешевой рабочей силы. Мы не являемся также страной дешевого сырья и мы в действительности не хотим быть страной дешевого сырья. Следовательно, у нас остается только экономика с более высокой добавочной стоимостью, то есть "умные" рабочие места, умные люди, умные предприятия. Это значит, что все эти кризисы не должны оказаться напрасными и их необходимо использовать, по сути, для осуществления в том числе структурных изменений на своих предприятиях.
Приведу простой пример. Весь мир идет к тому, чтобы потреблять более зеленую энергию, потреблять более экологично, потреблять экологически чистую продукцию. Если наши предприятия не последуют за этим направлением, то просто отстанут. В экономике, как и в природе, не большие съедают маленьких, а быстрые съедают медленных. Эстония неоднократно показывала, что мы в состоянии быть быстрыми и оказываться на стороне победителей.
Сейчас настал момент, когда эти структурные изменения необходимо произвести для того, чтобы мы оказались на стороне победителей, и я думаю именно о предпринимателях и, следовательно, о людях, которым предприниматели платят зарплату. С этих зарплат платятся налоги, на которые мы можем содержать всю свою систему образования, систему здравоохранения, спасателей, полицейских, все то, что приличное государство предоставляет в качестве услуг.