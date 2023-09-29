ПАРЛАМЕНТ ⟩ Премьер-министр Кая Каллас: От исчезновения "налогового горба" выиграет большинство работников

Хелле-Мооника Хельме (EKRE): Мы знаем, что эти 700 миллионов евро можно было бы получить сразу для приведения в порядок государственных финансов и не нужно было бы вообще обременять эстонский народ и предпринимателей Эстонии, если бы вы только не установили это освобождение от налога для самых богатых [имеется в виду обещание Партии реформ ликвидировать "налоговый горб]. Пособия должны быть у вас, конечно, основанными на потребности, а тут, смотрите-ка, разбрасываете эти 700 миллионов с самолета, а потом плачетесь, что никак не собрать в бюджете 400 миллионов и придется вводить дополнительные налоги. Почему вы не берете деньги там, где они есть, а запускаете руку в карман тех людей, у кого денег и без того мало?