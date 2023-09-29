Рейн Сикк: Mинистр, не бойся простых людей, они не кусаются!

А может, дело в том, что правительство не решается быть солидарным с простым народом. Может быть, боится потерять репутацию, например. Помнится, членам правительства не хватило смелости пообщаться со спасателями, пикетировавшими в Вихула. Сказать, глядя им в глаза, почему нельзя повысить зарплаты спасателям. Однако спасатели все же смогли убедиться в том, что целых два министра осмеливаются общаться с простыми людьми. Есть куда расти.

"У людей остается ощущение, что с теми, кто живет на Луне, больше не о чем говорить". Рейн Сикк, журналист

А на выходных в банной столице Кадрина провели банную конференцию в рамках года бани. После этого я имел честь и возможность познакомить с нашим банным музеем сотрудников Эстонского литературного музея и Института Виру. Как обычно, большого внимания удостоилась гостевая книга жителей деревни на стене бани. Там записаны все те 17 министров Эстонской Республики, которые за последние несколько десятилетий осмелились пойти в Кадрина в баню с простым народом. Отвечать на их вопросы, обсуждать красоту и странности жизни.

К сожалению, как один из организаторов этих политических встреч я вынужден констатировать, что чем больше времени проходит, тем меньше простые жители деревни хотят видеть министров в гостях. У людей остается ощущение, что с теми, кто живет на Луне, больше не о чем говорить.

И кажется, это чувство часто взаимно. Раньше эстонские лидеры с большей охотой участвовали в банных дискуссиях с глазу на глаз и зуб на зуб. Но чем больше времени проходит, тем больше энергии на это уходит. Отмен и задержек становится все больше. Так я сказал на выходных в бане банной столицы нашим гостям.

"Возможно, они боятся встретить народ?" - прозвучал вопрос.