На выходных я сделал запись в социальных сетях. Она была такой: "Мы в дорогом отеле при мызе обсуждаем, как дешево прожить в Эстонии... Это уровень!"
Рейн Сикк: Mинистр, не бойся простых людей, они не кусаются!
Запись вызвала оживление в Facebook и дала повод для злых комментариев. И была причина. Здесь, в Эстонии, каждый день мы слышим печальные, даже тревожные разговоры нашего правительства о том, насколько туго с деньгами. Недавно мы узнали о совершенно затруднительном положении - президент не выполняет свои международные обязанности. Нет денег.
А затем, на фоне этой истории о великой нищете, правительство приезжает на два дня в Вихула в прекрасную гостиницу при мызе и тратит 17700 евро налогоплательщиков. И результат? Результата нет. Оказывается, даже в уютной атмосфере дорогого отеля при мызе собрать скромный бюджет не удалось, о чем, к сожалению, пришлось сказать.
Я далек от злобного требования, чтобы правительство проводило выездные заседания в качестве скаутов в палатках и у костров. Однако повседневная деятельность правителей могла бы свидетельствовать хоть о какой-то солидарности с теми, кем управляют. Например, чтобы руководители страны не только говорили о трудных временах, но и действовали в соответствии с трудными временами. Ну, например, самостоятельно оплачивали счета в отеле. Хотя бы половину, если не успевают и не хотят делать весь расчет.
Оплата счетов за отель была бы красивым жестом со стороны члена правительства. Но этого не сделали. Могло бы показаться, что само правительство, требующее от нас каждый день огромной экономии и все больше налогов, живет на Луне. Там, где не преследуют какие-то простые заботы простого народа. Например, проценты по кредитам, рвущие кошельки.
А может, дело в том, что правительство не решается быть солидарным с простым народом. Может быть, боится потерять репутацию, например. Помнится, членам правительства не хватило смелости пообщаться со спасателями, пикетировавшими в Вихула. Сказать, глядя им в глаза, почему нельзя повысить зарплаты спасателям. Однако спасатели все же смогли убедиться в том, что целых два министра осмеливаются общаться с простыми людьми. Есть куда расти.
"У людей остается ощущение, что с теми, кто живет на Луне, больше не о чем говорить".
Рейн Сикк, журналист
А на выходных в банной столице Кадрина провели банную конференцию в рамках года бани. После этого я имел честь и возможность познакомить с нашим банным музеем сотрудников Эстонского литературного музея и Института Виру. Как обычно, большого внимания удостоилась гостевая книга жителей деревни на стене бани. Там записаны все те 17 министров Эстонской Республики, которые за последние несколько десятилетий осмелились пойти в Кадрина в баню с простым народом. Отвечать на их вопросы, обсуждать красоту и странности жизни.
К сожалению, как один из организаторов этих политических встреч я вынужден констатировать, что чем больше времени проходит, тем меньше простые жители деревни хотят видеть министров в гостях. У людей остается ощущение, что с теми, кто живет на Луне, больше не о чем говорить.
И кажется, это чувство часто взаимно. Раньше эстонские лидеры с большей охотой участвовали в банных дискуссиях с глазу на глаз и зуб на зуб. Но чем больше времени проходит, тем больше энергии на это уходит. Отмен и задержек становится все больше. Так я сказал на выходных в бане банной столицы нашим гостям.
"Возможно, они боятся встретить народ?" - прозвучал вопрос.
"Видимо, боятся", - был вынужден ответить. Совершенно искренне. И так же грустно.