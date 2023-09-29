Ольга Пихлак: "Кризис - это не только проблемы, но и возможности"

- Люди попадают в беду каждый день. Почему вы выбрали для себя трудную и не всегда благодарную работу - помогать другим?

- Моя жизнь тоже была полна и взлетов, и падений, прекрасно понимаю, что такое оказаться в беде. Поэтому когда вижу людей в сложном положении, то приложу все усилия, чтобы помочь. Но тут надо понимать, что ты даешь инструмент, а остальное зависит от самого человека - или выстроит мосты, или уйдет еще глубже вниз. Конечно, огорчает, когда ты приложил массу усилий, а результат - ноль, но по крайней мере ты сделал все, что мог.

Часто встречаю своих бывших клиентов, и когда тебе говорят слова благодарности, что ты смог помочь на определенном этапе их жизни, что может быть лучше?

У меня ежедневно по несколько звонков с просьбой помочь. Не считая вопросов, которые решаются на уровне специалистов. Желание помогать идет изнутри. Бывает, что ситуация забирает много энергии, но при этом ты получаешь удовольствие от выполненной задачи, и это мотор, который позволяет идти дальше.