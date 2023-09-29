Ольга Пихлак: "Кризис - это не только проблемы, но и возможности"

Вице-мэр по социальным вопросам Кохтла-Ярвеского горуправления Ольга Пихлак из тех людей, кто не боится жизненных вызовов. Она оставила прежнюю налаженную работу, потому что ей интересно пробовать новое, особенно там, где действительно от тебя зависит многое. А главное - было желание присоединиться к команде, которая стремится изменить жизнь в городе к лучшему.
CV
- Родилась в 1987 году в Силламяэ.
- Закончила Силламяэскую гимназию, уехала работать и учиться в Таллинн.
- Первое высшее образование получила в Социально-гуманитарном институте по специальности "социальный консультант" и в 2011 году вернулась в свой родной край.
- В 2015 году поступила в магистратуру Эстонского университета предпринимательства "Майнор", где изучала управление предприятием и стратегическое управление.
- С 2018-го по 2020 год училась в магистратуре Таллиннского университета по специальности "поведение организации".
- В 2012 году работала инспектором по работе с людьми с особыми потребностями в учреждении социального обеспечения "Сюгис".
- С 2012-го по 2014 год - старший руководитель по деятельности в доме попечения Синимяэ.
- В 2015-2017 годах работала в Кассе по безработице кейс-менеджером, а в 2017 году возглавила силламяэское бюро.
- С 2023 года - вице-мэр Кохтла-Ярвеского горуправления по социальным вопросам.
- Воспитывает четверых детей.
- Что побудило кандидировать на должность вице-мэра города, в котором вы даже не живете?
- Всю свою жизнь проживаю между двумя городами - Йыхви и Силламяэ. С детства проводила все свободное время в Йыхви, тут у нас дом. В Силламяэ я жила в основном во время учебы. С Кохтла-Ярве связана, потому что тут живут мои родственники, друзья, и мне небезразлична судьба города. Постоянно следила за тем, что в нем происходило. У меня было желание помочь и сделать свой вклад в развитие города. Как-то смотрела одну из передач, где выступала Вирве Линдер, которая призвала активных людей, желающих изменить жизнь в городе к лучшему, присоединиться к ее команде. Тут даже не было сомнения, кандидировать или нет. Отправила CV, меня пригласили на собеседование, а потом предложили присоединиться к команде.
Знаю о политическом ландшафте всех городов Ида-Вирумаа, старалась всегда быть в курсе происходящего. Возглавляя силламяэское бюро Кассы по безработице несколько лет, сотрудничала с различными местными самоуправлениями. Вообще я активный человек, мне всегда хочется менять мир к лучшему и я готова прикладывать все свои усилия для этого.
- Не жаль было оставлять отлаженную работу, окунаясь в неизвестность?
- Конечно жаль, но мне интересно пробовать новое, тем более на позиции, где действительно могу что-то сделать, изменить, привлекать инвестиции, проводить переговоры, помогать людям и так далее. Делать работу и видеть ее результат. Это для меня очень важно.
Социальная сфера - это моя профессия. Первое высшее образование получила по специальности "социальный консультант". И дальше постоянно училась. В высшей школе "Майнор" - управление предприятием, стратегическое управление, потом в магистратуре Таллиннского университета более углубленно изучала психологию управления, прошла множество разных курсов по психологии и психиатрии, ведь все время работала с людьми. Надо понимать, как выстраивать диалог, как себя вести... Все эти знания и сейчас очень помогают.
- С какими неожиданностями встретились в Кохтла-Ярве?
- В первый рабочий день зашла в кабинет и увидела абсолютно пустой стол. Никакой информации, записки - ничего! Начала собирать для себя картину - изучать, что было сделано, что нужно сделать, особенно интересовали проблемные места и их решения. Читала протоколы комиссий, беседовала с работниками и с депутатами - спасибо им за откровенность и поддержку. Чувствовала, что жители города тоже были открыты к диалогу со мной.
В какой-то мере столкнулась с политическим давлением, были и скандалы, которые пытались раздуть вокруг меня некоторые политики. Например, учебный рейс в Данию, за который я сама заплатила. К слову, в конце августа к нам приезжал почетный консул из Дании с обратным визитом. Когда мы с мэром и советником по развитию показали ему объекты нашего города, то он сказал: "Вау! У вас действительно большой потенциал для развития в туристической области!".
Мне искренне хочется и я готова прилагать усилия, чтобы Кохтла-Ярве изменил свой имидж. К сожалению, повсеместно сталкиваюсь с негативным представлением, что у нас коррумпированнный город, на грани банкротства... Но мы можем справиться и справимся, кризис ведь не только в Кохтла-Ярве, он затронул всю Эстонию, Европу в целом. Если ты мыслишь как предприниматель, то в кризисе видишь не только проблемы, также и возможности. Мы сконцентрировались на том, что надо писать проекты, привлекать деньги. За 7 месяцев работы моя команда привлекла в город свыше 130 тысяч евро на оказание разных социальных услуг, причем без доли самофинансирования!
- Например?
- До конца года оказываем бесплатную психологическую помощь в рамках проекта. На данный момент получила положительный ответ по финансированию еще одного проекта, свыше 40 тысяч евро, - до конца года будем оказывать услуги душевного здоровья. Психосоциальную помощь: кризисное консультирование на предотвращение суицида, душевное здоровье подростков, в том числе беженцев, консультирование, основанное на личном опыте, и многое другое, вплоть до семейного примирения.
Министерство внутренних дел поддержит город в создании и развитии безопасной жизненной среды в рамках новой программы развития - этот проект стартует в январе 2024 года. Кохтла-Ярве будет оказана поддержка в размере 35000 евро для проведения необходимых мероприятий. В дополнение к финансовой поддержке и в качестве партнера в распоряжении города будет привлеченный Министерством внутренних дел консультант. В рамках программы развития специалисты горуправы пройдут различные тренинги, чтобы унифицировать понимание о профилактической работе. Специалисты, работающие с детьми, обучатся использованию основанной на интенсивном нетворкинге модели "Вне круга", применяемой для помощи молодежи из группы риска с целью формирования у нее законопослушного поведения.
Сейчас готовим еще один проект, направленный на молодежь, которая не работает и не учится.
- Свою команду было сложно собрать?
- Сложно. Многие кандидаты хотят стабильности, поэтому некоторые люди, обладающие соответствующей компетенцией, были готовы прийти ко мне в команду, но не уверены в том, насколько долго я останусь, ведь в любой момент может произойти смена власти... Также я считаю, что зарплаты у социальных работников в нашем городе неконкурентоспособные и порой даже разница в 100-200 евро заставляет специалистов делать выбор в пользу другого работодателя.
Но у тех, кто на данный момент с нами, горят глаза, у них есть сильное чувство миссии. Это созвучно с моими ценностями. Поэтому хотя нагрузка большая, мы справляемся. Делаем работу не ради галочки, стараемся помочь каждому человеку, кто просит. Благодарна команде, которая, несмотря на все встряски и сложности, находит силы идти дальше.
Мы открыты для сотрудничества. Этим летом брали практикантов из Таллиннского университета. У них сильная теоретическая база, а у нас - практическая. Был процесс взаимного обучения. Они говорят, что не представляли, что здесь работают настолько мотивированные и заинтересованные в социальной работе люди, готовые помочь всем. Одна девушка осталась у нас работать в отделе по защите детства.
В ближайшее время будет открыт только один конкурс - ищем старшего специалиста по социальному попечению. По всем остальным конкурсам уже нашли замечательных коллег.
- Недавно город впервые стал оказывать услуги социального транспорта. Насколько они востребованны?
- Это решение вообще находилось на поверхности. Вопрос обсуждался годами, но решения не родилось. Прежде чем идти дальше с конкретными предложениями, я провела основательный анализ, вопрос обсуждался в комиссиях. Предположения более чем оправдались: несколько заказов ежедневно, больше пользуются спросом поездки по городу. Раньше эту услугу закупали, переплачивая почти 77 процентов по сравнению с тем, когда мы стали оказывать услуги сами, да и деньги за оказание услуги остаются в городе.
В планах адаптировать этот транспорт электрическим подъемником и крепежами с ремнями для колясочников. Дополнительно оборудовать салон, чтобы сопровождающий человек тоже мог находиться рядом.
- Острая тема - проблемы социального дома, о которых также говорят годами. Что там изменится?
- Перемены будут, хотя не так скоро, как хотелось бы. Недавно была сделана ревизия в центре социального попечения. Социальный дом - его подразделение. В августе пришла новый руководитель - Майе Пуусепп. У нас проходят регулярные встречи, и в ближайшее время будем составлять план, где будет расписано, что делать дальше, в том числе и с социальным домом.
Самые острые вопросы социального дома - ремонт электросистемы, мы уже поднимали этот вопрос. Стоимость проживания в социальном доме не менялась с 2000 года, надо ее пересмотреть. Привести в порядок внутренние документы, создать правила проживания и следить за их соблюдением со стороны жителей. Например, запретить употребление алкоголя в помещениях.
Уже начали активно работать с должниками - мой отдел взял на себя эту обязанность, вплоть до подачи заявления в суд.
- Там живут и асоциалы, на которых трудно повлиять. Как с ними?
- Постараемся выстроить диалог. Не поможет, есть другие варианты. Мы же не последняя инстанция. Поработав в системе, понимаешь, что если у человека есть психические особенности, он не может жить самостоятельно, нуждается в наблюдении круглосуточно - это клиент для социального дома или все-таки клиент других услуг? Будем решать ситуации вместе с руководителями центра соцпопечения и социального дома, а также специалистами других учреждений, которые могут прийти и оценить потребность в услугах.
Однозначно, что оставлять таких людей в беспомощном состоянии нет смысла. Поэтому надо пересмотреть, в каких услугах нуждаются жильцы этого дома. Мой опыт работы в социальной сфере убедил в том, что если человек попадает на правильную услугу, то его проблема автоматически разрешается.
- Ходили разговоры, что этот дом надо просто закрыть?
- Мы даже это нигде не обсуждали. То, что его надо привести в порядок, - да. Искать проектные деньги, чтобы привести его в порядок. Ведем переговоры, изучаем, ищем фонды. Полностью обновить помещения без приведения в порядок системы работы с клиентами - бесполезно. Прежде чем набросать свои планы, изучили опыт коллег из Таллинна, Йыхви. Просчитано несколько вариантов, но к чему в конечном итоге придем, что себя оправдает, сказать пока не могу, но мы этим активно занимаемся.
- Люди попадают в беду каждый день. Почему вы выбрали для себя трудную и не всегда благодарную работу - помогать другим?
- Моя жизнь тоже была полна и взлетов, и падений, прекрасно понимаю, что такое оказаться в беде. Поэтому когда вижу людей в сложном положении, то приложу все усилия, чтобы помочь. Но тут надо понимать, что ты даешь инструмент, а остальное зависит от самого человека - или выстроит мосты, или уйдет еще глубже вниз. Конечно, огорчает, когда ты приложил массу усилий, а результат - ноль, но по крайней мере ты сделал все, что мог.
Часто встречаю своих бывших клиентов, и когда тебе говорят слова благодарности, что ты смог помочь на определенном этапе их жизни, что может быть лучше?
У меня ежедневно по несколько звонков с просьбой помочь. Не считая вопросов, которые решаются на уровне специалистов. Желание помогать идет изнутри. Бывает, что ситуация забирает много энергии, но при этом ты получаешь удовольствие от выполненной задачи, и это мотор, который позволяет идти дальше.
Операция по возвращению длилась десять дней
Сложные ситуации работникам социальной службы приходится решать каждый день, но бывают незабываемые случаи.
- В одну из ида-вируских больниц привезли пожилого мужчину, которого вернули с российской границы, - рассказывает Ольга. - У него деменция, присутствуют проблемы с памятью, но утверждает, что едет домой, в Украину, где у него дом и свой бизнес. Надо организовать его возвращение, но ясно, что самостоятельно он не справится, необходимо сопровождение. С украинским посольством связаться не смогли ни мы, ни больница. Пришлось самим искать варианты. Общались с разными инстанциями, организациями, никто не хотел брать на себя ответственность за человека с особыми потребностями. Но нельзя же оставить его в беде?!
На поиск родственников и добровольцев, которые готовы были отвезти его на родину, ушло десять дней.
- Но мы сделали это! - счастлива Ольга. - А мужчина тот с юмором оказался, перед дорогой заметил: "Ну и ладно, хоть в Европе побывал".
- Вы ведь еще и политический деятель - баллотировались на прошлых выборах в Рийгикогу сначала с реформистами, а потом перешли в "Eesti 200". Вы такой же активный деятель в политике?
- Нет, политика для меня далеко не на первом месте. Пробовала себя и на местных выборах, и в Рийгикогу, потому что хотела для себя понять, могу ли я какую-то дополнительную ценность придать. Свои политические взгляды не смешиваю с работой. Вся моя энергия направлена на то, чтобы грамотно и правильно выстроить работу социальной службы, чтобы были связи с различными организациями и самоуправлениями, - это мой приоритет.
- На собственную семью время остается?
- Семья для меня всегда на первом месте. У меня четверо детей разного возраста, один из них приемный, уже восемь лет вместе живем. Поэтому не понаслышке знаю, что такое быть опекуном. "Мама, я тебя люблю" - такое признание дорогого стоит.
Мои дети всегда рядом, поддерживают и понимают. Мы всегда находим варианты, чтобы что-то делать вместе, это компенсирует недостаток моего присутствия.
- Чем занимаетесь на досуге, если, конечно, он бывает?
- Все свободное время - с детьми: играем в настольные игры, летом любим посидеть в саду, разговариваем, устраиваем прогулки, совместный просмотр фильмов. Я обожаю заниматься садом - у меня много цветов.