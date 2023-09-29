ЗА РУБЕЖОМ ⟩ Все всё понимают. И никто не может предсказать, чем это закончится

"Общество в РФ уже имеет тоталитарную форму, хотя власть в России не тоталитарная, а бандитская. Путинизм в России невозможен без президента РФ Владимира Путина, и в этом отличие бандитского мафиозного государства от тоталитарного", - писала журналистка Маша Гессен.

Официально Россия - демократия с разделением властей, партиями и выборами. Но даже высокопоставленные чиновники иногда публично проговариваются (а потом опровергают), что на самом деле все это - лишь "дорогостоящая бюрократия". Российские госслужащие ведут двойную жизнь, совмещая политическую власть и личное обогащение. Поддерживая образ чиновников на службе у государства, они скрывают свои материальные приобретения, яростно опровергая их наличие. Те же, кто смеют не прославлять внешние достижения руководителей и обращать внимание общества на двойственность их жизни - то есть оппозиционные активисты и независимые журналисты, - рискуют стать жертвами преследований и бандитских по стилю убийств.

Венгерский исследователь Балинт Мадьяр, автор книги "Анатомия посткоммунистического мафиозного государства. На примере Венгрии", назвал такой тип управления "мафиозным государством". Материал, на основе которого Мадьяр описывал подобную систему власти, - многолетнее правление Виктора Орбана на посту премьер-министра Венгрии (сам Орбан называет свою систему "нелиберальным государством"). Позже в книге "Анатомия посткоммунистических режимов" вместе с политологом Балинтом Малдовичем он похожим образом описал консолидацию политической и экономической власти в других посткоммунистических странах, включая Россию.