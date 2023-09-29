ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Более 4 миллионов евро всего за восемь месяцев. Как защитить себя от банковского и инвестиционного мошенничества?

К сожалению, это означало, что столько же раз он переводил деньги с личного счета на счет преступников. Владелец счета имел ограничение на сумму снятия, но бесчисленное количество введенных им PIN2 позволило преступникам сделать большое количество отдельных переводов в пределах этого лимита, а в целом похитить очень большую сумму.

Опрос, проведенный совместно исследовательской компанией Norstat и Банковским союзом Эстонии, показал, что 6% людей попадали в ситуацию, когда их телефон без причины запрашивал PIN-код. При этом 11% из них вводили запрашиваемый PIN-код. Стать жертвой банковского и инвестиционного мошенничества может каждый, независимо от возраста, национальности, пола и уровня образования. Достаточно лишь на мгновение отвлечься.

Только в этом году в Эстонии с помощью различных мошенничеств было похищено в общей сложности 4,4 млн. евро.

Самые крупные суммы (более 2,5 млн. евро) были получены в результате инвестиционного мошенничества. Существует несколько видов инвестиционного мошенничества - например, доверчивый человек оставляет свои контактные данные на странице инвестиционного объявления в интернете, а затем с ним связываются и получают удаленный доступ к его смарт-устройству.

В этом году с помощью банковских мошенничеств у людей было похищено не менее 1,8 млн. евро. Банковское мошенничество осуществляется различными способами, причем мошенники становятся все более изворотливыми и коварными.