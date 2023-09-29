ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Рекомендации по вакцинации против COVID-19 в предстоящий осенне-зимний сезон

Член экспертной комиссии по иммунопрофилактике семейный врач доктор Марье Оона подтвердила, что в настоящее время COVID-19 переносится легче, вместе с этим упростились и рекомендации. "Мы рекомендуем пожилым людям и людям из групп риска, которые подвержены риску более тяжелого течения болезни, провести осенью этого года повторную вакцинацию против COVID-19. Бустерные дозы больше не будут учитываться, а случай заболевания COVID-19 будет приравнен к однократной дозе вакцины. Это соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), а также практике, принятой в разных странах", - пояснила доктор Оона.

Она напомнила, что вакцины против COVID-19 и против гриппа могут вводиться вместе в один и тот же день, однако инъекции должны быть сделаны в разные плечи. "Что касается людей, не входящих в группы риска, они также могут быть привиты вакциной от COVID-19, если медицинский работник сочтет это целесообразным", - добавила доктор.

В осенне-зимний сезон этого года экспертная комиссия рекомендует проводить вакцинацию против COVID-19 преимущественно теми вакцинами, которые обеспечивают лучшую из возможных защит с учетом эпидемиологической ситуации и циркулирующих штаммов COVID-19 и доступны в настоящее время. "Если в течение сезона появится разрешение на продажу и в Эстонию поступят вакцины против более новых субштаммов COVID-19, то об этом будет объявлено через Ravimiamet и Tervisekassa", - прокомментировала решение комиссии доктор Марье Оона.

В возрастной группе 60+ насчитывается примерно 355000 человек, у которых прошло более 6 месяцев после последней вакцинации или заболевания COVID-19.

Государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике - это комиссия, консультирующая министерство социальных дел по вопросам государственной программы иммунизации и прочим вопросам, связанным с вакцинацией. В нее входят представители аллергологов-иммунологов, инфекционистов, семейных врачей, педиатров, медсестер, Департамента здоровья, Больничной кассы и Министерства социальных дел.